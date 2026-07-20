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Viceprezident USA J. D. Vance oznámil narození čtvrtého potomka

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  6:56
Manželé Usha a J. D. Vanceovi s dcerou na tradičním ceremoniálu v zahradách...

Manželé Usha a J. D. Vanceovi s dcerou na tradičním ceremoniálu v zahradách Bílého domu, který předchází Dni díkůvzdání a na němž prezident uděluje milost krocanovi. (25. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Druhá dáma Spojených států Usha Vanceová (40). (28. dubna 2026)
Druhá dáma Spojených států Usha Vanceová (40). (12. března 2026)
Usha Vanceová během senátních voleb v Ohiu (8. listopadu 2022)
Usha Vance, manželka viceprezidenta J. D. Vance
27 fotografií
Americký viceprezident J. D. Vance (41) a jeho manželka, druhá dáma Spojených států Usha Vanceová (40), oznámili narození svého čtvrtého dítěte. Je to poprvé za více než 150 let, co se viceprezident USA dočkal narození potomka během svého funkčního období.

„S radostí oznamujeme, že se nám dnes ráno narodil chlapeček Alec Neel Vance. Usha a miminko jsou šťastní a zdraví a naše děti mají velkou radost, že se setkaly se svým bratříčkem,“ uvádí se v prohlášení Vanceových na sociálních sítí.

Vanceovi čekají čtvrté dítě, druhá dáma porodí poprvé v moderní historii USA

Rodiče poděkovali lékařům a personálu vojenské nemocnice Waltera Reeda a lékařskému týmu Bílého domu.

Alec Neel Vance, který se narodil v neděli místního času, se připojil ke starším sourozencům, devítiletému Ewanovi, šestiletému Vivekovi a čtyřleté Mirabel.

Vanceovi se seznámili před lety na elitní Yaleově univerzitě, kde oba studovali práva. Manželé jsou od roku 2014.

Trump chce nový začátek ve vztazích s Íránem, vzkázal Vance ze Švýcarska

„Chci ve Spojených státech více dětí,“ prohlásil J.D. Vance na demonstraci proti potratům loni v lednu. Mnoho členů administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa se zasazuje o větší americké rodiny, ale Vanceův slib ze zmíněné demonstrace ohledně zlepšení finanční situace rodin s dětmi se dosud nenaplnil.

Naposledy se úřadující viceprezident stal čerstvým otcem v 19. století. Schuyler Colfax a jeho druhá manželka Ellen Wadeová měli v roce 1870, kdy Colfax působil jako viceprezident, syna Schuylera Colfaxe III., napsala AP. S odvoláním na historiky připomněla předchozí případ z roku 1829, kdy se viceprezidentovi Johnu C. Calhounovi a jeho manželce Floride Bonneauové narodil syn William.

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