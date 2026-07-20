„S radostí oznamujeme, že se nám dnes ráno narodil chlapeček Alec Neel Vance. Usha a miminko jsou šťastní a zdraví a naše děti mají velkou radost, že se setkaly se svým bratříčkem,“ uvádí se v prohlášení Vanceových na sociálních sítí.
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Rodiče poděkovali lékařům a personálu vojenské nemocnice Waltera Reeda a lékařskému týmu Bílého domu.
Alec Neel Vance, který se narodil v neděli místního času, se připojil ke starším sourozencům, devítiletému Ewanovi, šestiletému Vivekovi a čtyřleté Mirabel.
Vanceovi se seznámili před lety na elitní Yaleově univerzitě, kde oba studovali práva. Manželé jsou od roku 2014.
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„Chci ve Spojených státech více dětí,“ prohlásil J.D. Vance na demonstraci proti potratům loni v lednu. Mnoho členů administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa se zasazuje o větší americké rodiny, ale Vanceův slib ze zmíněné demonstrace ohledně zlepšení finanční situace rodin s dětmi se dosud nenaplnil.
Naposledy se úřadující viceprezident stal čerstvým otcem v 19. století. Schuyler Colfax a jeho druhá manželka Ellen Wadeová měli v roce 1870, kdy Colfax působil jako viceprezident, syna Schuylera Colfaxe III., napsala AP. S odvoláním na historiky připomněla předchozí případ z roku 1829, kdy se viceprezidentovi Johnu C. Calhounovi a jeho manželce Floride Bonneauové narodil syn William.