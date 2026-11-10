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Zájem vlády převážil nad přírodou. Trump může stavět svou zeď i u národního parku

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  6:57
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Americký prezident Donald Trump si prohlédl novou část zdi na hranicích Arizony...

Americký prezident Donald Trump si prohlédl novou část zdi na hranicích Arizony s Mexikem. (23. června 2020) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump si prohlédl novou část zdi na hranicích Arizony...
Podle amerického prezidenta hraniční teď pomůže snížit počet migrantů...
Americký prezident Donald Trump si prohlédl novou část zdi na hranicích Arizony...
Americký prezident Donald Trump si prohlédl novou část zdi na hranicích Arizony...
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Nejvyšší soud Spojených států v pondělí povolil administrativě prezidenta Donalda Trumpa pokračovat ve stavbě zdi na hranicích s Mexikem i ve sporné oblasti v Texasu zahrnující národní park Big Bend. Soud vyšel vstříc stížnosti vlády ve sporu s ochránci přírody a dalšími odpůrci stavby bariéry, která byla ústředním bodem protiimigrační politiky již za Trumpova prvního prezidentského období.

Kongres ovládaný republikány vyhradil na stavbu zdi, která má podle Trumpových prohlášení sahat od Pacifiku až do Mexického zálivu, desítky miliard dolarů a práce postupovala tempem téměř 20 kilometrů za týden.

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Odpor texaských politiků z obou hlavních stran však vzbudil plán vztyčit bariéru, která má být v některých místech až devět metrů vysoká, na chráněném území asi 400 kilometrů jihovýchodně od města El Paso.

Vláda se obrátila na nejvyšší orgán americké justice poté, co texaský soud nižší instance nařídil pozastavení stavby na základě žaloby podané ekologickou organizací. Kritici stavby napadli sérii povolení vydaných ministerstvem vnitřní bezpečnosti, která měla umožnit vyhnout se při stavbě zákonům o ochraně vzácných území.

Nejvyšší soud však rozhodl, že vládní zájem omezit nelegální vystup migrantů na území USA má přednost před ochranou přírody.

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„Vládní zájem převažuje jakékoli estetické, rekreační či environmentální škody,“ uvedl soud ve zdůvodnění rozsudku. Zatímco administrativa je s ním spokojena, advokát ekologické organizace CBD Laiken Jordahl tvrdí, že soud dal zelenou „permanentní destrukci nejdivočejšího místa v Texasu“.

Odpůrci zdi argumentovali ochranou přírody, kdežto vláda tvrdila, že bez bariéry bude právě sporným místem proudit do USA příliv migrantů a drog. Svůj záměr hájila i tvrzením, že v národním parku má být pouze nižší varianta zdi.

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