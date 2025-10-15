Americký shutdown pokračuje. Senátoři opět neschválili financování vlády

Americká federální vláda nemá zaručené financování od 1. října, kdy ve Spojených státech začal nový rozpočtový rok. To vedlo k omezení chodu některých úřadů.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že chce využít této situace, která má v angličtině název shutdown, k seškrtání některých programů, které v minulosti prosadili demokraté. Seznam chce zveřejnit do konce týdne. Trump také vyzval ministerstvo obrany, aby nalezlo peníze pro vyplacení platů vojákům.
|
Do USA dorazil velký politický cirkus zvaný shutdown. Skrývá daleko větší bitvu
Republikáni v Senátu předkládají opakovaně návrh zákona, se kterým již souhlasila Sněmovna reprezentantů. Pro jeho schválení však potřebují zvýšenou většinu 60 hlasů ze 100.
Při posledním hlasování v noci na středu pro návrh zvedlo ruku jen 49 senátorů. Podle amerických médií se republikánům nepodařilo přesvědčit žádného nového senátora z řad demokratů, aby návrh podpořil.
Demokraté za podporu návrhu na financování federální vlády požadují ústupky ve zdravotním pojištění, které republikáni nejsou nyní ochotni akceptovat. Jejich vlastní návrh, o kterém Senát hlasoval opakovaně, by zaručil vládě financování do 21. listopadu.
Naposledy se obdobná situace, kdy vláda neměla zajištěné financování, stala mezi lety 2018 a 2019, tedy v době prvního prezidentského mandátu Donalda Trumpa.