Americký shutdown pokračuje. Senátoři opět neschválili financování vlády

  7:48
Republikánským senátorům se už poněkolikáté nepodařilo sehnat dostatečnou podporu pro financování federální vlády USA. Svůj návrh v horní komoře předložili k hlasování opakovaně. Potřebovali by, aby se k nim přidalo několik demokratických senátorů. Pro návrh, který by financování umožnil, při hlasování v noci na středu ale nezvedl ruku žádný nový senátor z řad demokratů.
Americká federální vláda nemá zaručené financování od 1. října, kdy ve Spojených státech začal nový rozpočtový rok. To vedlo k omezení chodu některých úřadů.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že chce využít této situace, která má v angličtině název shutdown, k seškrtání některých programů, které v minulosti prosadili demokraté. Seznam chce zveřejnit do konce týdne. Trump také vyzval ministerstvo obrany, aby nalezlo peníze pro vyplacení platů vojákům.

Republikáni v Senátu předkládají opakovaně návrh zákona, se kterým již souhlasila Sněmovna reprezentantů. Pro jeho schválení však potřebují zvýšenou většinu 60 hlasů ze 100.

Při posledním hlasování v noci na středu pro návrh zvedlo ruku jen 49 senátorů. Podle amerických médií se republikánům nepodařilo přesvědčit žádného nového senátora z řad demokratů, aby návrh podpořil.

Demokraté za podporu návrhu na financování federální vlády požadují ústupky ve zdravotním pojištění, které republikáni nejsou nyní ochotni akceptovat. Jejich vlastní návrh, o kterém Senát hlasoval opakovaně, by zaručil vládě financování do 21. listopadu.

Naposledy se obdobná situace, kdy vláda neměla zajištěné financování, stala mezi lety 2018 a 2019, tedy v době prvního prezidentského mandátu Donalda Trumpa.

