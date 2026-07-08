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Trumpovo hromobití v Ankaře: Zuří kvůli Grónsku, odepsal Španěly i „choré“ Íránce

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  10:31aktualizováno  10:43
Donald Trump

Donald Trump | foto: AP

Donald Trump
Donald Trump
Donald Trump
Donald Trump
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Americký prezident Trump před začátkem summitu v Ankaře řekl, že není spokojený s NATO kvůli Grónsku a Íránu. Podle něj USA do aliance přispívají nepřiměřeně moc. Kritizoval také Španělsko, které je podle něj špatným spojencem, a uvedl, že s ním chce přerušit obchod. Madrid odmítá výrazné navýšení výdajů na obranu. Trump také prohlásil, že příměří mezi USA a Íránem skončilo.

„Jsem velmi nespokojený s NATO,“ řekl Trump na jednání s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem před zasedáním Severoatlantické rady. Alianci vyčetl, že nepodpořila USA ve válce proti Íránu, který Trump označil za hlavního sponzora terorismu.

„NATO mi nedělá radost kvůli tomu, co provádí s Grónskem,“ uvedl dále Trump. Americký prezident už několik měsíců tvrdí, že by Grónsko mělo být pod kontrolou USA a ne Dánska, což ale ostatní spojenci ve větší či menší míře odmítají.

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Trump také uvedl, že ministrovi Scottu Bessentovi nařídil přerušení obchodních vztahů se Španělskem. „Španělsko je hrozným partnerem,“ uvedl Trump, který Madrid kritizuje za jeho postoj odmítající výrazný nárůst prostředků na obranu. Španělský premiér Pedro Sánchez odmítá navýšit finance na obranu na 3,5 procenta HDP do roku 2035. Dalších 1,5 procenta HDP by spojenci do roku 2035 měli utrácet za širší bezpečnostní výdaje. Španělsko je členem EU a Trumpem ohlášený krok by narušil obchodní vztahy s celým blokem.

Trump se dnes účastní zasedání Severoatlantické rady v Ankaře, kde by měl za zavřenými dveřmi vystoupit ke spojencům. Slovo dostanou zástupci všech 32 členských států. Jednání je tajné.

S Íránem se nedá jednat, řekl Trump

Příměří mezi USA s Íránem je u konce, řekl Trump po příjezdu na summit NATO. Íránce označil za lháře, vyjednávání je podle něj ztráta času. „Nechci s nimi jednat, jsou nemocní. Vyjednavači obou stran konfliktu spolu mohou hovořit, ale jen tím ztrácejí čas,“ míní šéf Bílého domu.

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