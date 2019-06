Trump si půjčil v Irsku limuzíny od pohřebáků, vyšly na milion dolarů

Trumpova administrativa zaplatila pohřební službě JP Ward & Sons z irského hrabství Wicklow celkem 935 000 dolarů (21,4 milionů korun) za zapůjčení čtyř černých limuzín značky Mercedes-Benz. Vyplývá to z údajů na webové stránce USASpending, na které americká vláda zveřejňuje všechny své výdaje.



Americké úřady se zatím k útratě za automobily nevyjádřily, a to navzdory skutečnosti, že zapůjčení jednoho auta vychází v přepočtu na 5,3 milionu korun.

Zájem médií vyvolala v předchozích dnech také Trumpova útrata za ubytování v luxusním hotelu InterContinental Londýně, za které americká delegace zaplatila z peněz daňových poplatníků 1,2 milionu dolarů (27 milionů korun).

Po ukončení oficiální návštěvy Velké Británie zamíří Trump ve středu večer do Irska, kde se setká s předsedou místní vlády Leem Varadkarem. Poté odletí vrtulníkem do svého golfového resortu v Doonbegu. Ve čtvrtek bude pokračovat do Normandie, kde se zúčastní oslav Dne D. Následně opět zamíří zpět do Doonbegu, kde má domluvenou golfovou partii a nocleh.

Proč Trump potřebuje na návštěvu Irska limuzíny, však není podle listu The Guardian jasné, neboť by měl společně se svou manželkou Melanií a členy svého doprovodu cestovat zmíněnou helikoptérou.

Pokud by se však rozhodli navštívit vesnici Doonbeg, vyšla by je dvanáctikilometrová zpáteční cesta zapůjčenými limuzínami přibližně na 72 500 dolarů za kilometr (1,6 milionu korun).

Trump však není prvním americkým prezidentem, který využil služeb irské pohřební služby. Stejnou společnost v červnu 2013 využila Michelle Obamová se svými dcerami, když byl exprezident Barack Obama na summitu G8 v Severním Irsku.

Podle The Guardianu byl však Trump vysazený na luxusní auta ještě předtím, než se stal prezidentem Spojených států. Když v roce 2008 navštívil Skotsko, aby se podíval na rodné město své matky, použil jediný automobil Porsche Cayenne, který byl k dispozici na ostrově Lewis. Jeho asistentům údajně trvalo několik dní, než se jim vůz podařilo sehnat.