„S hrdostí oznamuji, že s okamžitou platností zakazuji lživé zprávy CNN, MSNOW (které si nedávno změnilo název z MSNBC kvůli nedostatku diváků a důvěryhodnosti!) a Politico,“ napsal prezident. „Média by neměla mít možnost neustále psát nebo vysílat vymyšlené zprávy a lži, když informují o prezidentovi Spojených států, Trumpově administrativě nebo Spojených státech amerických. Další média šířící lživé zprávy budou následovat,“ dodal.
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Loni v únoru Trump vyřadil novináře agentury AP z médií akreditovaných na briefingy v Oválné pracovně a na cesty v prezidentském speciálu Air Force One a zakázal jim též přístup na další akce s menším novinářským doprovodem.
Důvodem bylo rozhodnutí AP ve svém zpravodajství nepoužívat název Americký záliv pro Mexický záliv poté, co se jej Trump rozhodl přejmenovat. Agentura nadále používá původní název Mexický záliv, ale zároveň uvádí, že jej Trump přejmenoval na Americký záliv. AP na prezidentův krok reagovala žalobou a spor pokračuje.
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Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství pokládá za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, a to osobně i na sociálních sítích. Od svého návratu do úřadu podnikl Trump právní kroky proti deníkům The New York Times a The Wall Street Journal, proti BBC a dalším zpravodajským médiím.