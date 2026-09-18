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Lžou, nesmí do Bílého domu! Trump se zbavil novinářů ze CNN, MSNOW a Politico

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  21:27aktualizováno  21:57
Americký prezident Donald Trump promluvil na pietním ceremoniálu u Pentagonu....

Americký prezident Donald Trump promluvil na pietním ceremoniálu u Pentagonu. Akce připomíná oběti teroristických útoků z 11. září 2001. (11. září 2026) | foto: Profimedia.cz

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Americký prezident Donald Trump zrušil s okamžitou platností akreditace médií CNN, MSNOW a Politico do Bílého domu. Na síti Truth Social krok zdůvodnil tím, že podle něj lžou o něm, jeho vládě i Spojených státech. Zároveň pohrozil zákazem vstupu dalším médiím. Agentura AP označila jeho rozhodnutí za další zkoušku svobody tisku v USA.

„S hrdostí oznamuji, že s okamžitou platností zakazuji lživé zprávy CNN, MSNOW (které si nedávno změnilo název z MSNBC kvůli nedostatku diváků a důvěryhodnosti!) a Politico,“ napsal prezident. „Média by neměla mít možnost neustále psát nebo vysílat vymyšlené zprávy a lži, když informují o prezidentovi Spojených států, Trumpově administrativě nebo Spojených státech amerických. Další média šířící lživé zprávy budou následovat,“ dodal.

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Loni v únoru Trump vyřadil novináře agentury AP z médií akreditovaných na briefingy v Oválné pracovně a na cesty v prezidentském speciálu Air Force One a zakázal jim též přístup na další akce s menším novinářským doprovodem.

Důvodem bylo rozhodnutí AP ve svém zpravodajství nepoužívat název Americký záliv pro Mexický záliv poté, co se jej Trump rozhodl přejmenovat. Agentura nadále používá původní název Mexický záliv, ale zároveň uvádí, že jej Trump přejmenoval na Americký záliv. AP na prezidentův krok reagovala žalobou a spor pokračuje.

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Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství pokládá za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, a to osobně i na sociálních sítích. Od svého návratu do úřadu podnikl Trump právní kroky proti deníkům The New York Times a The Wall Street Journal, proti BBC a dalším zpravodajským médiím.

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