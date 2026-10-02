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„Předstírejte, že kandiduji.“ Trump zahájil kampaň před volbami do Kongresu

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  13:13
Americký prezident Donald Trump se zúčastnil předvolebního shromáždění na...

Americký prezident Donald Trump se zúčastnil předvolebního shromáždění na podporu republikánského kandidáta na guvernéra Oklahomy Mikea Mazzeiho. (1. října 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump se zúčastnil předvolebního shromáždění na...
Americký prezident Donald Trump se zúčastnil předvolebního shromáždění na...
Americký prezident Donald Trump se zúčastnil předvolebního shromáždění na...
Americký prezident Donald Trump se zúčastnil předvolebního shromáždění na...
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Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek mítinky v Texasu a Oklahomě odstartoval 32denní kampaň na podporu republikánských kandidátů v listopadových volbách do Kongresu. Republikánská strana svádí boj o udržení těsné většiny ve Sněmovně reprezentantů i Senátu.

Někteří republikánští kandidáti si nejsou jistí, zda jim Trumpova podpora pomůže či ublíží, ale prezident si přeje být tváří klíčových voleb v polovině svého funkčního období, píše agentura Reuters.

„Předstírejte, prosím, že kandiduji,“ řekl Trump ve čtvrtek příznivcům v Durantu v Oklahomě.

Trumpovy první mítinky se odehrály na tradičně bezpečném republikánském území v Texasu a Oklahomě. Po přistání v Texasu šéf Bílého domu řekl, že tento týden je jeho kampaň, jejíž součástí je v pátek zastávka v Alabamě a v sobotu v Ohiu, gestem respektu státům, které podpořily jeho tři kandidatury na prezidenta.

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V téměř hodinovém projevu v továrně na nákladní vozy společnosti Peterbilt v texaském Dentonu Trump prohlásil, že se hodlá vedení republikánské kampaně před volbami do Kongresu věnovat naplno. „Jsem do toho zapálený jako nikdy předtím,“ řekl.

Nepříznivé počasí zabránilo jeho přeletu prezidentským speciálem z Texasu do Oklahomy, kam se nakonec přesunul ve vysokou rychlostí jedoucí koloně automobilů.

V oklahomském Durantu Trump vyjádřil znepokojení nad tím, jak si republikáni vedou v některých klíčových státech. „Starosti nám dělá Michigan, starosti nám dělá Texas. Starosti nám dělá několik států,“ řekl davu stoupenců a vyzval je, aby svým přátelům v dalších státech řekli, ať jdou k volbám.

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Trump ve středu na akci v Bílém domě příznivcům řekl, že se mu dosud nepodařilo dost dobře prezentovat své ekonomické výsledky od návratu do funkce loni v lednu. Nespokojenost voličů s jeho řízením ekonomiky vedla k tomu, že některé tradičně jisté republikánské obvody nyní političtí analytici považují v listopadových volbách za vyrovnané.

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V Texasu se odehraje jeden z osmi soubojů o křeslo v Senátu, které jsou považovány za těsné. Republikánský kandidát Ken Paxton, ministr spravedlnosti státu, ve čtvrtek na mítinku vystoupil po Trumpově boku. O den předtím se objevily zprávy o nahrávce, na níž Paxton dárcům své kampaně říká, že Trumpovo zářijové vystoupení na sjezdu republikánů jemu a dalším republikánským kandidátům ublížilo.

V Dentonu Trump označil Paxtona za jednoho z neloajálnějších lidí. „Musím si to vždy připomínat, protože někdy dokáže být dost otravný,“ řekl Trump, aniž by to rozvedl.

Paxtonova kampaň zveřejněnou nahrávku zlehčovala jako „zmanipulovaný nesmysl“. Trump ve středu řekl novinářům, že o ní neslyšel. „Můžu vám říct, že ten sjezd byl úžasný,“ řekl v Oválné pracovně.

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Trump v republikánských primárkách podpořil Paxtona, kterého provázejí různé skandály, na úkor současného senátora Johna Cornyna. Republikánská strana nyní na Paxtonovu kampaň vynakládá desítky milionů dolarů, aby tradičně republikánské křeslo ubránila před demokratickým kandidátem Jamesem Talaricem.

Prezident v pátek navštíví tradičně konzervativní Alabamu a v sobotu zamíří do Ohia, kde v prezidentských volbách v roce 2024 získal 55 procent hlasů. Republikánský senátor Jon Husted tam však nyní usiluje o znovuzvolení v těsném souboji. V pondělí Trump zamíří do Nebrasky, kde republikáni čelí náročnému souboji o křeslo ve Sněmovně reprezentantů v Omaze a klání o mandát v Senátu, které se v posledních dnech vyrovnává.

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