Američan se na letišti vydával za Němce, stýskalo se mu po dívce

Lety mezi Spojenými státy a Německem na rozdíl od mnoha jiných zrušené nejsou, většina Američanů se do Německa však nedostane. Výjimku nyní mají například vracející se Němci nebo příbuzní německých občanů. To se rozhodl obejít dvacetiletý muž, který o víkendu odcestoval do Frankfurtu.

Po příletu se převlékl za člena tamní uklízecí čety, popadl pár pytlů na odpadky a vydal se vstříc dobrodružství. Jeho plán zhatila pracovnice ostrahy, která si podezřelého kolegy všimla.

Muž se ji snažil přesvědčit, že jde jen vysypat odpadky nedaleko. Neměl však zaměstnaneckou průkazku a neuměl německy. Žena proto zavolala policii, která ho zadržela.

U výslechu pak muž přiznal, že se k činu uchýlil, protože neviděl legální možnost, jak se ke své lásce dostat. Podle policistů by mu plán tak jako tak nevyšel, protože by ho při opouštění tranzitního prostoru čekala ještě zvláštní hraniční kontrola policie, píše stanice Deutsche Welle.

Mladíkova mise definitivně skončila ve chvíli, kdy jej policisté posadili do letadla zpět do Washingtonu. Co na celou anabázi říkala jeho dívka, není známo.