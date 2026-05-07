Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rubio se sešel s papežem ve Vatikánu. Den poté, co hlavu církve kritizoval Trump

Autor: ,
  14:06aktualizováno  14:59
Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes dopoledne jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV. Uvedl to Vatikán. Jednání provázela očekávání po nedávných rozepřích mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a hlavou katolické církve ohledně války v Íránu. Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že jednání ukázalo silné vztahy mezi USA a Vatikánem.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV....

Americký ministr zahraničí Marco Rubio jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV. (7. května 2026) | foto: AP

Americký ministr zahraničí Marco Rubio jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV....
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a viceprezident J.D. Vance ve Vatikánu s...
Americký ministr zahraničí Marco Rubio jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV....
Americký ministr zahraničí Marco Rubio jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV....
20 fotografií

Podle prohlášení americké diplomacie jednání se zaměřila na situaci na Blízkém východě a další témata společného zájmu. „Setkání zdůraznilo silné vztahy mezi Spojenými státy a Svatým stolcem a jejich sdílený závazek podporovat mír a lidskou důstojnost,“ uvedl mluvčí ministerstva Tommy Pigott. Rubio se setkal i s vatikánským státním sekretářem Pietrem Parolinem a celkem strávil ve Vatikánu dvě a půl hodiny.

Rubio přijel na audienci u papeže v době, kdy jsou vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem mimořádně napjaté. Americký prezident se opakovaně kriticky vyjádřil na adresu hlavy katolické církve.

V polovině dubna Trump řekl, že papež zastává strašné názory v zahraniční politice. Šéf Bílého domu to prohlásil poté, co se Lev XIV. opakovaně vyslovil proti válkám a poté co zdůraznil, že válečné aktivity nemohou mít přízeň Boha. Podle médií se papež nepřímo vyjadřoval k válce mezi USA, Izraelem a Íránem. Trump papeže kritizoval i za slabé postoje ke zločinu. Lev XIV. odvětil, že jen hlásá slovo Boží a že se Trumpa a jeho vlády nebojí.

Americký prezident znovu papeže kritizoval tento týden krátce před Rubiovou cestou do Vatikánu, která podle médií měla za cíl urovnat některé spory. Trump uvedl, že papež souhlasí s tím, aby Írán měl jaderné zbraně. To ve středu papež odmítl s tím, že církev už mnoho let káže proti všem jaderným zbraním. „Pokud mě někdo kritizuje, tak ať to dělá pravdivě,“ vzkázal Lev XIV. nepřímo Trumpovi.

Trump opět zaútočil na papeže: Myslí si, že je fajn, když má Írán jaderné zbraně

Rubio papeže navštívil krátce před prvním výročím pontifikátu. Loni 8. května konkláve zvolilo novou hlavou katolíků kardinála Roberta Prevosta, který se tak stal prvním papežem pocházejícím ze Spojených států. Šéf americké diplomacie spolu s viceprezidentem J.D. Vancem jednali s Lvem XIV. krátce po jeho zvolení a pozvali ho tehdy do jeho vlasti.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Rubio se sešel s papežem ve Vatikánu. Den poté, co hlavu církve kritizoval Trump

Americký ministr zahraničí Marco Rubio jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV....

Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes dopoledne jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV. Uvedl to Vatikán. Jednání provázela očekávání po nedávných rozepřích mezi americkým prezidentem Donaldem...

7. května 2026  14:06,  aktualizováno  14:59

Nová lanovka na Ještěd je o kousek blíž. Liberec udělal zásadní krok

Město Liberec ukázalo lidem návrh zázemí nové lanovky na Ještěd.

Liberečtí zastupitelé schválili změnu územního plánu a otevřeli tak cestu k výstavbě nové lanovky na Ještěd s prodlouženou trasou až ke konečné stanici tramvaje v Horním Hanychově. Jde o zásadní...

7. května 2026  14:52

Řidič vyjel na chodník, kde srazil ženu. Patrně za to mohl mikrospánek

Strakoničtí záchranáři ošetřují ženu, kterou na chodníku srazil řidič. (7....

Ke zraněné chodkyni vyjížděli ve čtvrtek ráno strakoničtí záchranáři. Srazil ji řidič, který zřejmě vlivem mikrospánku vyjel ze silnice na chodník. Ženu s podezřením na středně těžká poranění ruky a...

7. května 2026  14:45

Unikátní projekt prověřila zima. Na Ašsku lidé topili směsí zemního plynu a vodíku

Vůbec poprvé v České republice proudí ve veřejné distribuční síti obnovitelný...

Obyvatelé Hranic na Ašsku mají za sebou první topnou sezonu, kdy topili směsí zemního plynu a obnovitelného vodíku. Zkušební provoz ukázal, že směs ke koncovým zákazníkům proudila bez jakýchkoliv...

7. května 2026  14:34

Bavorský premiér se sešel s Ficem, apeloval na proevropský kurz Slovenska

Robert Fico

Bavorský premiér Markus Söder se ve čtvrtek v Mnichově setkal se slovenským premiérem Robertem Ficem. Podle vládního mluvčího při jednání Fica žádal, aby jeho vláda sledovala proevropský směr. Fico...

7. května 2026  13:30,  aktualizováno  14:31

První výrazná supercela roku 2026, radují se meteorologové. Zveřejnili její fotky

První výrazná supercela roku 2026: v okolí Slapů s postupem k severovýchodu (6....

Část Česka ve středu večer zasáhly silné bouřky s prudkým větrem, přívalovým deštěm i kroupami. Přesto i takové počasí může někomu udělat radost. Lovci bouřek zaznamenali první výraznou supercelu...

7. května 2026  14:23

Loď zasaženou hantavirem opustily tři desítky cestujících. Úřady po nich pátrají

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Bezmála dva týdny po smrti prvního z celkem tří dosud zemřelých cestujících, kteří se nakazili hantavirem, opustily výletní loď během plavby v jižním Atlantiku tři desítky lidí nejméně 12 národností,...

7. května 2026  14:20

Nemělo se to stát, říká ředitel Alpine Pro o plakátu s prezidentem. Hradu se omluvili

V polském Těšíně se objevily reklamní plakáty s českým prezidentem Petrem...

Ředitel Alpine Pro Václav Hrbek se vyjádřil k plakátu své firmy s fotografií prezidenta Petra Pavla, který se objevil v polském Těšíně v rámci festivalu Kino na hranici. Hlava státu o plakátu...

7. května 2026  13:39,  aktualizováno  14:13

V Lotyšsku se zřítily ukrajinské drony. Kyjev cílil na Petrohrad, tvrdí Rusové

Lotyšská armáda opevňuje hranice s Ruskem. (1. května 2024)

Na východě Lotyšska se zřítily dva cizí drony, uvedla ráno stanice LSM. Jeden bezpilotní stroj podle ní mohl narazit do skladu ropy. Pravděpodobně šlo o drony, které Ukrajina vyslala proti Rusku,...

7. května 2026  7:03,  aktualizováno  14:11

Odbory ČT a ČRo popřely shodu s Klempířem. Jeho úřad teď slova mírní

Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje...

Prohlášení ministerstva kultury, podle kterého se podařilo v debatě o zákonu o médiích veřejné služby v několika klíčových oblastech návrhu najít shodu, se podle úřadu nevztahovalo ke schůzce se...

7. května 2026  14:10

Mrázová odmítá odstoupit, ke kauzám se vyjádří na tiskové konferenci

Přímý přenos
Nový vizuál státu je už možné vidět při tiskových konferencí na Úřadu vlády.

Opozice vyzývá ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou z hnutí ANO, aby odstoupila z funkce. Podle portálu Seznam Zprávy Mrázová od roku 2009 využívala obecní byt v Bílině s rozlohou 130 metrů...

7. května 2026  14:01

RECENZE: Billie Eilish a James Cameron. Dva perfekcionisté vytvořili strhující dílo

80 % Premium
Snímek z filmu Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour

Co se stane, spojí-li síly dva perfekcionisté, jakými jsou zpěvačka Billie Eilish a režisér James Cameron? Vznikne strhující koncertní film, během jehož sledování pocítíte nutkavou potřebu tančit v...

7. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.