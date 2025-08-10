Americký ministr obrany sdílel video, v němž pastor říká, že by ženy neměly volit

Americký ministr obrany Pete Hegseth na sociálních sítích sdílel reportáž o evangelikální církvi, ve které jeden z pastorů říká, že ženy by neměly mít volební právo.
Kandidát na ministra obrany USA Pete Hegseth čelil v Senátu palbě kritiky,...

Kandidát na ministra obrany USA Pete Hegseth čelil v Senátu palbě kritiky, včetně obvinění, že nemá charakter a sebeovládání nutné pro vedení americké armády. (14. ledna 2025)

Náměstek amerického ministra obrany Elbridge Colby po boku amerického ministra...
Americký ministr obrany Pete Hegseth a předseda sboru náčelníků štábů, generál...
Šéf Pentagonu Pete Hegseth (18. června 2025)
Americký ministr obrany Pete Hegseth během slyšení ve Sněmovně reprezentantů
Jde o pastora Douga Wilsona, spoluzakladatele církve Společenství reformovaných evangelikálních církví (CREC), která sídlí ve státě Idaho a označuje se za křesťansko nacionalistickou. Hegseth s rodinou se podle CNN zúčastnili první bohoslužby Wilsonovy církve ve Washingtonu.

Hegsethovo čtvrteční sdílení videa na sociální síti X podle agentury AP ilustruje hluboké a osobní spojení ministra obrany s křesťanským nacionalistickým pastorem, který zastává extrémní názory na roli náboženství a žen.

„Ženy jsou typ lidí, ze kterých přicházejí (na svět) lidé,“ řekl Wilson během rozhovoru. „Manželka a matka, která je výkonnou ředitelkou domova, dostane do péče tři nebo čtyři nebo pět věčných duší,“ dodal pastor. Wilson ve videu rovněž uvedl, že nevěří, že by ženy měly zastávat vůdčí pozice v armádě nebo důležité bojové role.

Další pastor, Toby Sumpter, na videu říká, že v ideální společnosti by lidé volili společně jako domácnost s tím, že hlas by odevzdával pouze manžel a otec. Další členové církve v reportáži prohlásili, že by se ženy měly podřídit svým manželům.

Spory, čistky a zmatky v čele Pentagonu. Trumpův favorit už rozčiluje i republikány

„Celý Kristus po celý život,“ napsal Hegseth u sdíleného videa.

Mluvčí Pentagonu Sean Parnell sdělil AP, že Hegseth je hrdým členem kostela přidruženého k CREC a že si velmi cení Wilsonova učení.

V květnu pozval Hegseth svého osobního pastora Brookse Potteigera do Pentagonu, aby vedl první z několika bohoslužeb, které Hegseth během pracovní doby uspořádal uvnitř vládní budovy. Zaměstnanci ministerstva obrany a příslušníci ozbrojených sil uvedli, že pozvánky na akci obdrželi ve svých vládních e-mailových schránkách.

„Rád bych viděl, aby se tento národ stal křesťanským národem, a rád bych viděl, aby se svět stal křesťanským světem,“ prohásil Wilson v CNN.

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

