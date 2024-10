Kandidát na viceprezidenta Vance příjemně překvapil, říká historik Kovář

„Demokrati se trochu báli toho, jak moc Walz obstojí, protože on není velký diskutér a někteří privátně říkali americký médiím, že měli trochu strach, jestli v té debatě nevybuchne. Překvapivě to ale byla docela kultivovaná, racionální debata dvou kluků, kteří každý vycházeli ze svého světonázorového backgroundu a povídali si dobře,“ shrnul pro iDNES.cz klání historik Martin Kovář z Vysoké školy ekonomické (VŠE).

Souboj o to, kdo bude prezidentem Spojených států, je stále velmi těsný, a dost možná ho rozhodne jediný „swing state“ Pensylvánie. Ta by se na první pohled mohla zdát jako typická líheň voličů Donalda Trumpa – někdejší industriální region, ve kterém bydlí převážně bílí lidé bez vysokoškolského vzdělání. Kovář ale připomíná, že stejně jako zbytek USA, i tento region se významně proměňuje.

„Starší posluchači nebo milovníci filmu si vzpomenou, že v Pensylvánii začíná Lovec Jelenů (film o továrních dělnících, kteří narukují do války ve Vietnamu; rež. Michael Cimino, 1978 – pozn. red.). Takhle už to tam ale dnes nevypadá. Dnes tam mají demokrati velmi silnou pozici i díky guvernérovi Joshi Shapirovi, o kterém se dokonce uvažovalo jako o spolukandidátovi pro Kamalu Harrisovou. Nakonec ale převážila obava z toho, že je příliš proizraelský,“ připomíná Kovář.

Pokud Donald Trump volby přece jen vyhraje, bude to primárně díky ekonomice. Růst životních nákladů je totiž v Americe skutečně hmatatelný, jakkoli to z Evropy nemusí být na první pohled patrné.

„Vzpomeňme si, když poradce bývalého prezidenta Billa Clintona napsal onu kouzelnou větu: ‚It’s the economy, stupid.‘ Můj blízký kamarád se teď vrátil z Ameriky a říkal: ‚Viděl jsem ve Washingtonu fronty na potravinovou pomoc. Byli tam samí bílí lidé. Možná ne vyšší střední třída, ale určitě střední nebo nižší střední,‘“ říká Kovář.

Zajímavá podle Kováře bude hlavně fáze po volbách. Není totiž vůbec jasné, že ani jedna ze stran konečný výsledek uzná.

„Neříkám, jak je módní, že Američané a Spojené státy jsou před občanskou válkou. Houby. Ale rozhodně to po těch volbách může být veliká mela,“ připomíná historik. Americká společnost je podle něj velmi rozdělená – možná ne tak jako v šedesátých letech, ale přece dost na to, aby to vytvořilo citelné společenské napětí.