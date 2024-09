Po volbách hrozí v USA násilí, říká americký novinář. Rozhodne jediný stát

V současnosti se ale jedná o širší problém celé americké politiky, který by s sebou mohl přinést problémy ještě v budoucnu – například po prezidentských volbách letos v listopadu.

„Dá se předpokládat, že když Trump prohraje volby, budou následovat ne snad nutně nepokoje, ale určitě demonstrace, něco se bude dít,“ tvrdí Bluhm. Stejné, ne-li horší by to ale mohlo být, kdyby Trump volby vyhrál, připomíná americký novinář. „Dám příklad – Trump zvítězil v roce 2016 a následující rok přišla demonstrace v americkém městě Charlottesville,“ upozorňuje Bluhm na protestní akci americké extrémní pravice ze srpna 2017, během níž zahynul jeden člověk.

Jakkoli se na rostoucím trendu politického násilí podílí obě strany, primární odpovědnost má podle Bluhma americká pravice. Trump a jeho příznivci často připomínají nepokoje, kterých se během covidu dopustila extrémně levicová organizace Antifa v městech Seattle či Minneapolis po smrti George Floyda. „Je pravda, že tam byly násilné incidenty a události, ale nechci říkat, že je to oboustranné. U levice to není součást politického programu, zatímco na pravici jsou uskupení jako Proud Boys a další, která jsou na Trumpa silně napojená,“ domnívá se Bluhm.

O výsledku voleb rozhodnou jako již tradičně takzvané swing states, tedy nerozhodné státy. Podle Bluhma, stejně jako podle většiny pozorovatelů, bude hrát prim Pensylvánie, která má 19 hlasů volitelů a velmi pravděpodobně tak rozhodne o celkovém vítězství.

„Až se druhý den ráno v Česku vzbudíte a uvidíte, kdo vyhrál Pensylvánii, velmi pravděpodobně budete vědět, kdo vyhrál celé volby,“ soudí Bluhm. Zapomínat by se ale nemělo ani na další státy z takzvaného rust beltu, tedy Michigan a Wisconsin, jež mají dohromady hlasů 25.

Typologicky se jedná o podobné státy s převážně bílou populací bez vysokoškolského diplomu, jež navíc utrpěla zánikem tradičního průmyslu. To by teoreticky hrálo spíš do rukou Trumpa, ale průzkumy jsou na těchto místech zcela vyrovnané, nebo v nich mírně vede demokratická kandidátka Kamala Harrisová.

„O výsledcích v těchto státech zpravidla rozhoduje rozdíl méně než 20 tisíc hlasů. To je v zemi, která má 330 milionů obyvatel, strašně málo,“ připomíná Bluhm. Jakýkoli chvilkový rozdíl v poměru černošských či muslimských hlasů, nebo například hlasech žen vůči hlasům mužů, tak může hrát rozhodující roli a výsledek převrátit na tu či onu stranu. Trumpovi pak v tomto směru dlouhodobě podráží nohy fakt, že je nepopulární u amerických žen. Vadí mu jeho tvrdší postup k potratům, ale často také jeho arogantní způsob vystupování.