Podle informací stanice CNN vyšetřovatelé zjišťují, jak k průniku došlo, zda byla data odcizena a zda útočníci záznamy v systému nezměnili.
Bývalí představitelé FBI upozorňují, že u tohoto typu databáze je případná úprava záznamů – například smazání zatykače nebo úprava statusu hledané osoby – stejně nebezpečná jako samotný únik dat.
V září FBI napadla hackerská skupina ShinyHunters, přičemž cílila na citlivé osobní údaje zaměstnanců na stránce s pracovními nabídkami. V souvislosti s incidentem byl zatčen a obviněn kanadský výzkumník kybernetické bezpečnosti Edward Dubrovsky.
|
Hackeři tvrdí, že získali osobní údaje tisíců zaměstnanců FBI
Incident se udál uprostřed vlny rozsáhlých technologických výpadků a kybernetických incidentů v USA, které v uplynulém týdnu zasáhly mimo jiné americké banky, Národní bezpečnostní agenturu (NSA) či řízení letového provozu FAA.
Hackeři tento týden také napadli systém, který americké ministerstvo zemědělství využívá k zasílání plateb zemědělcům, uvedla NBC News s odvoláním na dva bývalé zaměstnance úřadu informované o útoku. Tyto zdroje varovaly, že napadení systému by mohlo hackerům potenciálně umožnit přístup k citlivějším informacím, včetně údajů o bezpečnosti potravin a výzkumu nemocí přenášených zvířaty.
Kybernetické útoky se udály poté, co se administrativa prezidenta Donalda Trumpa v posledních dnech snažila zmírnit obavy veřejnosti o kybernetickém zabezpečení země. Výpadky v poslední době v USA postihly letectví, banky či Národní bezpečnostní agenturu (NSA). Členové vlády tvrdí, že incidenty spolu nesouvisí a že technické problémy nevyvolali záměrně aktéři se zlými úmysly.
Ředitel FBI Kash Patel ve čtvrtek vystoupil na stanici Fox News, kde propagoval dřívější ofenzivní kybernetickou operaci Winter Shield, ale k samotnému průniku do NCIC se veřejně nevyjádřil.
Co je databáze NCIC a jaká data obsahuje
NCIC funguje jako centrální komunikační uzel mezi federálními, státními, místními i kmenovými bezpečnostními složkami v celých Spojených státech. Policie systém využívá v reálném čase například při silničních kontrolách nebo prověřování osob.
Databáze neobsahuje záznamy o všech občanech, ale shromažďuje konkrétní kategorie dat