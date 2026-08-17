Admirál pochválil odolnost posádky USS Abraham Lincoln. Na palubě panuje úzkost

Loď podle demokratických zákonodárců, kteří po vedení námořnictva požadují odpovědi v souvislosti s obavami ze zhoršujících se podmínek na palubě, nezakotvila v přístavu už více než 200 dní, čímž vytvořila novodobý rekord v počtu po sobě jdoucích dní strávených na moři. Média minulý týden uvedla, že několik příslušníků námořnictva a námořní pěchoty se pokusilo skočit přes palubu této letadlové lodi.
Na 200 příbuzných členů posádky se v této souvislosti zúčastnilo v San Diegu schůzky s vedením námořnictva.
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Sebevražedná úzkost, čekání na návrat. Na palubě vysílené lodi USS Abraham Lincoln
Cooper v prohlášení zveřejněném v neděli na sociálních sítích uvedl, že USS Abraham Lincoln zaznamenala nejnižší počet případů týkajících se špatného duševního zdraví ze všech 11 aktivních letadlových lodí amerického námořnictva. Pochválil velitele plavidla za to, že klade důraz na duševní zdraví a odolnost posádky.
Letadlová loď, na níž je asi 5000 námořníků a členů námořní pěchoty, je na moři od 21. listopadu. Původně měla být nasazena v Tichém oceánu, po vypuknutí války s Íránem však byla přesměrována na Blízký východ.
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Plavidlo se mělo vrátit do USA v květnu, jeho pobyt na moři byl ale prodloužen a podle příbuzných v současnosti není známo datum návratu. Posádka od vyplutí strávila pouze dva dny na souši, jeden v prosinci v Guamu a druhý v červenci v Ománu.
Americký ministr obrany Pete Hegseth minulý týden uvedl, že zprávy o podmínkách na lodi situaci „zcela zkreslovaly“. Prezident Donald Trump v pátek obavy z délky nasazení lodi odmítl s tím, že „ani zdaleka netrvá dost dlouho“.