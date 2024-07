Američtí pracující na první místo. Vance na sjezdu republikánů kritizoval Čínu

„V malých městech, jako je to moje v Ohiu, nebo v sousední Pensylvánii, nebo v Michiganu, ve státech po celé naší zemi, tamní pracovní místa byla přesunuta do zámoří a děti poslány do války,“ řekl 39letý Vance, který v projevu často dělal dramatické pauzy a dával prostor pro potlesk publika. Opakovaně mluvil o svém skromném původu a prohlásil, že „bude viceprezidentem, který nikdy nezapomene, odkud pochází,“ cituje z projevu agentura AP.

Vance opakovaně oslovoval pracující třídu a zmiňoval průmyslové státy, a sliboval upřednostňovat pracující lid před obchodníky z Wall Streetu či výstavbu továren. Podle agentury Reuters to jsou právě státy Michigan, Pensylvánie a Wisconsin, ve kterých dosud není jasné, zda se ve volbách přikloní na stranu republikánů či demokratů a mohly by tak být rozhodující pro výsledek listopadových voleb.

Vanceův projev sledoval z VIP tribuny i Trump. Vanceova řeč byla zlatým hřebem programu, po ní se straníci začali rozcházet. Na odchod z pódia hrála skladba Don’t Stop od kapely Fleetwood Mac. Stanice BBC to má za troufalé, neboť stejnou píseň ve své kampani použil demokratický kandidát a pozdější prezident Bill Clinton.

Na republikánském nominačním sjezdu vystoupil i bývalý Trumpův ekonomický poradce Peter Navarro. Na scéně sklidil bouřlivý potlesk jen několik hodin poté, co byl propuštěn z vězení na Floridě. Tam si odpykával čtyřměsíční trest za to, že odmítl spolupracovat s vyšetřovateli útoku Trumpových příznivců na Kapitol ze 6. ledna 2021, píše AFP.