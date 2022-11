Nastane v USA republikánské tsunami, nebo překvapení? Demokraté se bojí prohry

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Od spolupracovnice MF DNES v USA - Do amerických kongresových „Midterms“ zbývají už jen hodiny. Nesou se v duchu naštvání. Za posledních 25 let, co žiji v USA, jsem neviděla tolik frustrovaných Američanů. Příčiny: drahé jídlo, spotřební zboží, služby, katastrofální nedostatek zaměstnanců ve všech oborech. Školy bez kvalifikovaných učitelů a města s rostoucí kriminalitou, neboť v posledních letech z oboru odešly tisíce policistů.