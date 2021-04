Podivné akustické útoky na Američany se objevily i poblíž Bílého domu

Podle serveru CNN v listopadu postihly záhadné symptomy představitele Národní bezpečnostní rady v zahradách prezidentské rezidence, podobnou zkušenost popsal v roce 2019 jiný činitel Bílého domu při procházce se psem na předměstí Washingtonu.



Zdravotní potíže, které postihly desítky pracovníků ambasády USA v Havaně, Rusku nebo Číně, se projevují ztrátou sluchu, hučením v uších, poruchami rovnováhy, bolestmi hlavy a zvýšenou únavou.

Vedlejší účinek odposlechů nebo cvrčci

Agentura AP v roce 2017 s odvoláním na své zdroje napsala, že nejméně pět amerických diplomatů v Havaně bylo vystaveno útokům zvukového zařízení instalovaného na neznámém místě v jejich blízkosti. Pomocí signálu o vlnové délce mimo běžnou slyšitelnost jim vážně poškodilo sluch. V některých případech byly postiženy i jejich partnerky. USA v důsledku nevyjasněného onemocnění stáhly z Havany 60 procent svých diplomatů.



Americká média v minulosti spekulovala, že symptomy by mohly být důsledkem útoků organizovaných kubánskými tajnými službami. Někteří činitelé Pentagonu podezřívají Rusko, jiní Čínu. Nicméně nikdo nemá důkazy, které by to jednoznačně prokázaly.

Tým vědců z americké Michiganské univerzity v roce 2018 uvedl, že zvuky mohly být vedlejším účinkem neodborné snahy o odposlechy, a ne cíleným útokem, jak tvrdí americká strana.

Analýza amerických a britských vědců zvukových nahrávek zase ukázala na to, že zvuky mají pravděpodobně na svědomí cvrčci.

Nejasné spojitosti, neznámý pachatel

Zvěsti o podobných útocích na americkém území podle CNN kolují ve Washingtonu již nějakou dobu. Ačkoliv se nedávné incidenty poblíž Bílého domu zdají být podobně těm z Kuby, Ruska, nebo Číny, vyšetřovatelé prý dosud nepřišli na to, že by měly jednotlivé události nějakou spojitost. Neví ani to, kdo by za nimi mohl případně stát.



USA se snaží porozumět podobným incidentům od roku 2016. Ministerstvo zahraničí USA v jedné ze svých studií uvedlo, že jde zřejmě o útoky s využitím energie mikrovln. Americká národní akademie věd vydala v březnu zprávu, v níž opatrně a se značnou dávkou nejistoty uvedla, že by se mohlo jednat o mířené impulsy radiofrekvenční energie.

Americké úřady však stále tápou ohledně toho, zda se jedná skutečně o možné útoky, nebo o reakce na nějaký přirozený fenomén. Symptomy z jednotlivých incidentů jsou totiž značně různorodé a americkým úřadům také stále není jasné, jakým způsobem by mohl nějaký nepřítel takové útoky provádět.



Někteří lidé si z údajných útoků odnesli těžká zranění, nejméně jeden pracovník Ústřední zpravodajské služby (CIA) například musel předčasně odejít do důchodu kvůli trvalému poranění mozku.

krn jd