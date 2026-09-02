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Americké údery na Írán zabily 11 lidí, Teherán útočí na základny USA

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  5:36aktualizováno  5:50
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ilustrační snímek | foto:  U.S. Central Command/prostřednictvím REUTERS

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
19 fotografií
Při úterní vlně amerických útoků na Írán zemřelo podle agentury IRNA 11 lidí a po zhruba měsíci relativního klidu se znovu vyostřily boje mezi Washingtonem a Teheránem, které Írán v noci na dnešek rozšířil odvetnými údery na americké základny v arabském regionu.

Podle IRNA zemřelo sedm lidí a osm bylo zraněno při americkém raketovém útoku v provincii Chúzestán na jihozápadě země a čtyři účastníci svatby byli zabiti ve městě Kúhestak v jihovýchodní provincii Hormozgán u Hormuzského průlivu.

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Americké velitelství CENTCOM v noci na středu uvedlo, že dokončilo další vlnu útoků na Írán. Krátce poté Teherán oznámil, že zahájil "rozhodující odvetnou operaci" zaměřenou na americké základny a cíle v regionu pomocí raket a dronů, informovala státní agentura Tasním.

Írán dnes v odvetných útocích zasáhl Kuvajt, Bahrajn, Jordánsko a Irák. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti ani škody.

Jordánská armáda uvedla, že zneškodnila deset z 13 íránských balistických střel; tři dopadly na odlehlé oblasti.

Drony a střely zasáhly také Kuvajt, jak oznámila tamní armáda na síti X s tím, že je připravena na hrozby odpovědět.

Bahrajnské ministerstvo vnitra vydalo během posledních šesti hodin již třetí varování ohledně potenciální hrozby a opět vyzvalo své obyvatele, aby zachovali klid a odebrali se na nejbližší bezpečné místo.

Teherán a Washington v polovině června podepsaly takzvané memorandum o porozumění s cílem ukončit válku, kterou na konci února rozpoutaly USA a Izrael společnými údery na Írán a která si vyžádala tisíce životů, především v Íránu a v Libanonu, a otřásla globální ekonomikou. Dohodnuté příměří je ale opakovaně porušováno, z odpovědnosti se obě strany vzájemně obviňují.

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