Americké údery na Írán zabily 11 lidí, Teherán útočí na základny USA

Podle IRNA zemřelo sedm lidí a osm bylo zraněno při americkém raketovém útoku v provincii Chúzestán na jihozápadě země a čtyři účastníci svatby byli zabiti ve městě Kúhestak v jihovýchodní provincii Hormozgán u Hormuzského průlivu.
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Americké velitelství CENTCOM v noci na středu uvedlo, že dokončilo další vlnu útoků na Írán. Krátce poté Teherán oznámil, že zahájil "rozhodující odvetnou operaci" zaměřenou na americké základny a cíle v regionu pomocí raket a dronů, informovala státní agentura Tasním.
Írán dnes v odvetných útocích zasáhl Kuvajt, Bahrajn, Jordánsko a Irák. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti ani škody.
Jordánská armáda uvedla, že zneškodnila deset z 13 íránských balistických střel; tři dopadly na odlehlé oblasti.
Drony a střely zasáhly také Kuvajt, jak oznámila tamní armáda na síti X s tím, že je připravena na hrozby odpovědět.
Bahrajnské ministerstvo vnitra vydalo během posledních šesti hodin již třetí varování ohledně potenciální hrozby a opět vyzvalo své obyvatele, aby zachovali klid a odebrali se na nejbližší bezpečné místo.
Teherán a Washington v polovině června podepsaly takzvané memorandum o porozumění s cílem ukončit válku, kterou na konci února rozpoutaly USA a Izrael společnými údery na Írán a která si vyžádala tisíce životů, především v Íránu a v Libanonu, a otřásla globální ekonomikou. Dohodnuté příměří je ale opakovaně porušováno, z odpovědnosti se obě strany vzájemně obviňují.