Harrisová chce získat černošské voliče, Trump slibuje vytvořit „americký sen“

Ve volbě amerického prezidenta není rozhodující počet získaných hlasů, ale počet udělených volitelů ve sboru, který pak oficiálně zvolí hlavu státu. O jeho složení lidé rozhodují v přímém hlasování. Drtivá většina amerických států uděluje všechny své volitele vítězi hlasování o prezidentských kandidátech v daném státě. V Pensylvánii je ve hře 19 volitelů.

Tým Harrisové v pondělí zveřejnil sérii návrhů, které mají přímo prospět Afroameričanům. V průzkumech totiž bývalá kalifornská prokurátora Harrisová u této kategorie voličů zaostává, alespoň v porovnání s předchozími demokratickými uchazeči o Bílý dům.

Program má pomoci se spuštěním vlastního podniku či obchodu, a to hlavně výhodnými půjčkami. Opatření rovněž počítají s pomocí a zvýhodněným přístupem ke vzdělávání.

Trump na svém mítinku prohlásil, že nelegální migrace poškozuje černošskou a hispánskou komunitu. „To, co nyní přichází do naší země, má obrovský negativní dopad na černé rodiny a hispánské rodiny a nakonec na všechny,“ řekl podle BBC a přislíbil zavřít hranice nelegálnímu přistěhovalectví, zatímco legálně bude nadále možné do USA vstoupit.

Počty nelegálních přechodů jižní hranice USA přirovnal k „invazi“ a tvrdil, že „radikálně levicoví šílenci chtějí, aby do země mohl každý vstoupit, ačkoliv mnozí z nich jsou zločinci“.

Migrace představuje pro Trumpa jeden z klíčových problémů. Už během kandidování na prezidenta v roce 2016 vyzýval k vybudování zdi mezi USA a Mexikem. Na mítinku rovněž tvrdil, že většina vysokých nákladů na pořízení vlastního bydlení připadá na plánování a schvalování, a ne na samu výstavbu.

„Budeme se jich zbavovat,“ prohlásil na adresu územních regulací. Mít vlastní dům je podle kandidáta součástí amerického snu: „Vytvoříme americký sen pro mladé a i pro starší,“ slíbil.

Trump v neděli v Arizoně podle agentury AFP ještě vystupňoval svou protiimigrační rétoriku, když obvinil vládu Bidena a Harrisové „z importu armády nelegálních přistěhovalců“ pocházejících z „vězení z celého světa“, a apeloval na povolání Národní gardy a i vojáků proti „vnitřnímu nepříteli“ uvnitř Spojených států, proti „bláznům, psychopatům z krajní levice“.

Výsledek hlasování je nejistý jako nikdy dříve, přičemž se zdá, že odstup mezi oběma soupeři se zmenšuje. Poslední průzkumy veřejného mínění, zveřejněné o víkendu, naznačily, že Trump snižuje velmi mírný náskok své soupeřky, která bojuje o hlasy afroamerických a hispánských voličů. Zatímco ti před čtyřmi lety z 90 procent hlasovali pro Joea Bidena, v případě Harrisové tato podpora podle průzkumu poklesla na 78 procent, upozornila AFP.

Dodala nicméně, že pokud by Kamala Harrisová vyhrála v Pensylvánii, Wisconsinu a Michiganu, kam se v tomto týdnu také chystá, výhru v klání o Bílý dům by měla prakticky v kapse.

Pět milionů hlasů odevzdaných

Odhlasovat ještě před volbami vypsanými na 5. listopadu umožňuje 46 amerických států a federální distrikt (District of Columbia), na jehož území se nachází hlavní město Washington, připomněla BBC. Stanice NBC News pak upozornila, že v předtermínovém hlasování v amerických prezidentských volbách už bylo odevzdáno téměř pět milionů hlasů, a to poštou či osobně.

Předtermínové hlasování již začalo v 37 státech. V příštích dnech se připojí i Georgia, Nevada a Severní Karolína, tedy další státy pokládané za klíčové z hlediska významu, zda se nakonec přikloní k demokratům a jejich kandidátce, viceprezidentce Kamale Harrisové, anebo republikánům a jejich uchazeči, bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Hlasování ještě před vlastním termínem voleb se stalo rozšířenou praxí během minulých voleb v roce 2020, kdy takto odhlasovalo více než 100 milionů voličů, aby se vyhnuli přeplněným volebním místnostem během pandemie covidu-19. Hodně států tuto možnost zachovalo.

Tento způsob hlasování před dnem voleb historicky favorizuje demokraty, protože Donald Trump a jeho spojenci bez důkazů zpochybňovali bezpečnost a integritu toho způsobu hlasování. Nyní se však i republikáni snaží přesvědčit své vlastní voliče, aby odhlasovali brzy, ale první čísla naznačují, že demokraté si v tomto směru udržují převahu, poznamenala BBC.