Trumpovo tango. Válku na Ukrajině chce zmrazit, ať vojenský dozor platí Evropa

Donald Trump, kandidát do Bílého domu, je známý svými kontroverzními výroky o tom, jak rychle a jednoduše by dokázal ukončit válku na Ukrajině. Nyní však kromě slibů naznačuje i možné kroky, které by mohl podniknout. Server Financial Times se odvolává na své zdroje blízké týmu bývalého prezidenta a přináší detaily jeho plánu.

Plán se vrací k minským dohodám z let 2014 a 2015, které se však nikdy nepodařilo uvést do praxe. Tyto dohody měly zavést autonomní zóny v Ruskem okupovaných částech Doněcké a Luhanské oblasti. O okupovaném Krymu však v minských dohodách není zmínka.

Trumpův poradce uvedl, že tentokrát plán obsahuje mechanismy pro vynucení dodržování dohody a postihy za její porušení. Na dohlížení nad dodržováním dohody budou nasazeny evropské vojenské jednotky, nikoli NATO ani mírové síly OSN. „Spojené státy nebudou mít v tomto vynucovacím mechanismu své lidi a nebudeme za něj platit. Náklady ponese Evropa,“ dodal.

Trumpovi spojenci tvrdí, že Ukrajina ve válce prohrává, a proto by tento přístup byl morálně správný. Podle Trumpa by americký prezident Joe Biden měl jednat s Vladimirem Putinem podobně, jako se za studené války vyjednávalo se sovětskými vůdci. Otázkou ale zůstává: jak dostat Putina k jednacímu stolu?

Vstup do NATO a ekonomická páka

Otázka členství Ukrajiny v NATO by mohla být důvodem, proč by Putin mohl být ochotný zasednout k jednacímu stolu. Bývalý člen Trumpovy administrativy Frederick Fleitz věří, že dočasné pozastavení vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance by Putina motivovalo k jednání. Podle deníku Financial Times by však takový krok v Republikánské straně zdaleka neměl jednomyslnou podporu.

Přední republikánský expert na národní bezpečnost Mike Waltz zase navrhuje, že k jednání by Putina mohla přimět ekonomická páka. Waltz doporučuje, aby Trump využil hrozby ekonomického kolapsu Ruska v důsledku poklesu cen ropy a plynu, čímž by Putina přiměl usednout k vyjednávacímu stolu.

„Prezident velmi dobře rozumí pákám a my máme na Rusko obrovskou ekonomickou páku. Prvním krokem by podle Trumpa bylo: ‚vrtat, bejby, vrtat‘. Zaplavit svět levnější a čistší americkou ropou a plynem. Srazíte cenu,“ prohlásil podle Financial Times.

Trumpovi podporovatelé uvádějí jako důkaz jeho mírotvorných schopností Abrahámovské dohody, které byly během jeho prvního prezidentského období podepsány mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem, Marokem a Súdánem.

V kampani Trump opakovaně zdůrazňuje, že Putin během jeho funkčního období v letech 2017 až 2021 válku na Ukrajině nerozpoutal, údajně ze strachu z jeho reakce. V nedávném podcastu The Joe Rogan Experience Trump zopakoval, že kdyby byl prezidentem, Rusko by si nedovolilo na Ukrajinu zaútočit.

„Řekl jsem: ‚Vladimire, tam nepůjdeš,‘“ údajně prohlásil Trump o rozhovorech s Putinem během svého prezidentství. „Mluvil jsem s ním pořád,“ dodal. „Nemůžu vám říct přesně, co jsem mu řekl, myslím, že by to nebylo vhodné. Ale jednou vám to sám poví. Nikdy by tam ale nešel,“ prohlásil. Podle Trumpa Putin na Ukrajinu zaútočil, protože „nemá vůbec žádný respekt“ k prezidentovi Joeovi Bidenovi.

Vztah mezi Trumpem a Zelenským je ale poněkud studený. Když ukrajinský prezident v rámci zářijové návštěvy USA zavítal v Pensylvánii do závodu na výrobu munice a doprovázel ho demokratický guvernér Josh Shapiro. To Trumpova kampaň považuje za zapojení Zelenského do americké předvolebního klání. Shapiro je blízkým spojencem viceprezidentky Kamaly Harrisové, která je hlavní protivníkem Trumpa v prezidentských volbách.

Poté, co Trump nakonec Zelenského na jeho návštěvě Spojených států také přijal, zdůraznil, že má dobré vztahy s oběma stranami. Na poznámku Zelenského, že jejich vztahy jsou lepší, než ty s Putinem, Trump pronesl, že „na tango jsou potřeba dva.“

Navíc Trump během svého působení v Bílém domě současného ukrajinského prezidenta soustavně obviňoval z korupce. Brzy po Zelenského zvolení do čela země v roce 2019 na něj naléhal, aby Kyjev vyšetřoval Huntera Bidena (syna prezidenta Joea Bidena) kvůli podezření z korupce při jeho podnikání na Ukrajině. To v USA vyvolalo první ústavní žalobu o sesazení tehdejšího prezidenta Trumpa z funkce.