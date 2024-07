Harrisová je naše sestra, kasá se indická vesnice jejích prarodičů

Vstup viceprezidentky Kamaly Harrisové do souboje o Bílý dům rozpoutal v malé indické vesnici bujaré oslavy. „Kamala je jedna z nás, je nám vzorem,“ říkají tamní obyvatelé. Přestože její prarodiče z...

Senát rozhoduje o zrušení zaručené minimální mzdy v soukromém sektoru

Přímý přenos

Zrušení zaručené minimální mzdy v soukromých firmách schvalují ve čtvrtek senátoři. Když to projde, zasáhne to desetitisíce lidí, namátkou řidiče, stavební dělníky, pokojské či kuchaře. Je to...