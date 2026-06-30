Podle programu amerického námořnictva Portfolio Acquisition Executive Strategic Systems Programs (PAE SSP) modernizace cílí na raketu Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2) a bojovou hlavici W93/Mk7, uvádí web Interesting Engineering.
Obnova přichází v době, kdy se námořní síly chystají přejít od stárnoucích ponorek třídy Ohio vybavených balistickými raketami k ponorkám třídy Columbia. Celý plán obměny nastínil PAE SSP 25. června.
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Současná raketa Trident II D5 byla do operační služby uvedena poprvé v roce 1990 právě na palubách ponorek třídy Ohio. Dodnes je jednou z nejspolehlivějších balistických raket, které byly za tímto účelem nasazeny.
Jak portál popisuje, její klíčové elektronické a naváděcí komponenty byly následně modernizovány v rámci programu prodloužení životnosti – raketa D5 Life Extension (D5LE) tak měla zůstat v provozu až do 40. let 21. století.
Další vylepšování ale současně podle námořních představitelů už nestačí. Rakety dlouhodobě stárnou a nevyhovují operačním požadavkům flotily ponorek třídy Columbia.
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Nahradí je proto rakety D5LE2, jejichž hybridní konstrukce kombinuje osvědčené pohonné komponenty s přepracovanou avionikou, naváděcími systémy a systémovou architekturou. Nové řízené střely slibují zajistit trvalou spolehlivost v rámci vyvíjejících se hrozeb. Program vstoupil v roce 2025 do fáze technického a výrobního vývoje – první dodávky flotily jsou plánovány na fiskální rok 2039.
První nové hlavice po dekádách
Kromě raket vyvíjí námořnictvo ve spolupráci s Národní správou pro jadernou bezpečnost (NNSA) také nové jaderné hlavice W93/Mk7. Hlavice americké námořnictvo naposledy obměňovalo téměř před čtyřiceti lety. Od těch moderních se očekává, že nahradí stárnoucí části současných zásob a zároveň budou kompatibilní s novými balistickými raketami odpalovanými z ponorek.
Novinky v námořním vybavení jsou součástí širší modernizace americké jaderné triády, která se skládá z pozemních mezikontinentálních balistických raket, strategických bombardérů a balistických raket odpalovaných z ponorek. Právě námořní složka má nejvyšší schopnost přežití – ponorky zůstávají dlouho ukryté ve vodě pro nepřítele je tak složitější je detekovat.
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Americké námořnictvo proto nezanedbává ani doprovodnou infrastrukturu. Nedávno například vyvinulo testovací zařízení Strategic Weapons Systems Ashore, které od konce roku 2024 slouží k ověřování budoucích vylepšení zbraňového systému Trident před jejich nasazením ve flotile.
Program D5LE2 se podle serveru nezaměřuje na zavedení zcela nového strategického konceptu. Jeho cílem je zajistit, aby si námořní odstrašující síly udržely svou věrohodnost i v době, kdy stávající rakety Trident dosahují svých modernizačních hranic. Námořnictvo chce udržet jedny z nejdéle sloužících a nejspolehlivějších strategických zbraní na světě jak po éru ponorek třídy Columbia, tak i nadále.