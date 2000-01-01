náhledy
Největší letadlová loď USS Gerald R. Ford, která je ve službách americké armády, zakotvila v chorvatském přístavním městě Split. Do druhého největšího chorvatského přístavu připlula podruhé, v rámci podpory bojové připravenosti amerických námořních sil v regionu.
Podle srbské stanice B92 do přístavu loď dorazila v rámci nasazení v operační oblasti americké 6. flotily na podporu bojové připravenosti a bezpečnosti amerických námořních sil v Evropě a v Africe a posílení závazků USA ke stabilitě a bezpečnosti v regionu.
Její pobyt u Splitu provázejí přísná bezpečnostní opatření, včetně zavedení bezletové zóny a povinného půlkilometrového odstupu pro civilisty. Jak dlouho v lokalitě loď zůstane, není známé. První návštěva tohoto vojenského kolosu ve Splitu proběhla podle serveru Croatia Week v červnu 2023.
Americké velvyslanectví v Záhřebu uvedlo, že tato návštěva odráží „trvalé přátelství a spolupráci“ mezi USA a Chorvatskem. Chorvatské ministerstvo obrany zdůraznilo význam této návštěvy pro podtržení stability kolektivní obrany NATO.
Tato letadlová loď, pojmenovaná po 38. prezidentovi Spojených států Geraldu R. Fordovi, je největší a technologicky nejvyspělejší válečnou lodí v arzenálu amerického námořnictva. Jejím domovským přístavem je Norfolk ve státě Virginie.
USS Gerald R. Ford měří 333 metrů, na šířku má 78 metrů. Výtlak dosahuje hodnoty přes 100 tisíc tun. Pohon mají na starost dva jaderné reaktory a bez doplňování paliva vydrží plout až 20 let.
Díky reaktorům dokáže vyvinout rychlost až 56 km/h a je vybavená nejmodernějšími radarovými a obrannými systémy. O chod lodi se na moři stará přibližně pět tisíc členů posádky. Dokáže pojmout více než 75 letadel a vrtulníků.
Loď samotná má 25 pater a v aktivní službě je od roku 2017. Cena, kterou americké námořnictvo za loď zaplatilo, je astronomická. Částka přesáhla 12 miliard dolarů, tedy necelých 300 miliard českých korun. Činí to z ní dosud nejdražší válečnou loď postavenou pro americké námořní síly. Sloužit má americkým námořníkům zhruba 50 let.
