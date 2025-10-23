|
OBRAZEM: U chorvatského pobřeží zakotvila největší letadlová loď světa
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...
VIDEO: Bude nám chybět tvůj klid. Díky, Petře. Evropská rada se rozloučila s Fialou
Předseda Evropské rady António Costa se rozloučil s českým premiérem Petrem Fialou, pro kterého bylo čtvrteční jednání v Bruselu pravděpodobně poslední ve funkci. Costa jménem Evropské rady sdílel...
V ODS bují strejcokracie, musíme vyrazit za lidmi, burcuje kandidát na šéfa strany
Na předsedu ODS bude v lednu kandidovat kromě místopředsedy strany Martina Kupky také místostarosta Ostravy-Jih Radim Ivan. V ODS mu vadí „strejcokracie“, kterou ostře kritizuje na sociálních sítích....
Méně regulace, více nabídky. Experti radí, jak na nedostupné bydlení
Nedostatek bytů je potřeba řešit především skrze větší nabídku, shodli se na tom účastníci diskuse o dostupném bydlení v Liberálním institutu v Praze. Podle některých odborníků dostupnost bydlení...
Podvyživení námořníci KLDR se na Kimově recepci přejedli tučného, skolil je průjem
Severokorejští námořníci onemocněli poté, co se počátkem října zúčastnili slavnostního banketu na palubě nového torpédoborce Čoe Hjon. Hostina, která se konala na počest návštěvy diktátora Kim...
Demolici východního křídla Bílého domu umožnila Trumpovi výjimka v zákoně
Zbourat celé východní křídlo Bílého domu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi umožnila výjimka v zákoně o ochraně národních historických památek. Federální úřady jsou podle tohoto zákona povinny...
„Oheň ho fascinuje.“ Za pokus o upálení ženy dostal muž výjimečný trest 24 let
Krajský soud v Ostravě poslal na 24 let do vězení dvaatřicetiletého Davida Anderku. Výjimečný trest si odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou. Uložil mu také ochranné psychiatrické léčení. Podle...
Plánoval i extrémnější útoky. Za ubodání prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let
Na devět let do vězení poslal Krajský soud v Hradci Králové sedmnáctiletého mladíka, který letos v únoru ubodal dvě prodavačky obchodu Action. Znalci u obžalovaného zjistili sexuální deviaci...
Irové vybírají novou hlavu státu. Potřetí v historii se jí stane žena
Irsko si v prezidentských volbách zvolí nástupce současné hlavy státu, čtyřiaosmdesátiletého Michaela D. Higginse, který zastával prezidentský úřad 14 let. Voliči mají na výběr mezi bývalou...
Ráz našich měst se musí změnit, souhlasí většina Němců s Merzem
Německý kancléř Friedrich Merz už více než týden čelí ostré kritice za výrok o migraci a potřebě změnit stávající ráz německých měst. Podle aktuálního průzkumu s ním ovšem většina Němců souhlasí. V...
GIBS hledá svědky střelby na Jarově. Pátrá po tom, co události předcházelo
Vyšetřovatelé z Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) hledají svědky potyčky a střelby z pátku 3. října na pražském Jarově, po které zemřel muž. Podle dřívějších informací policisté po...
TRENDY V KLIPECH: Pam Rabbit odpovídá na negativitu a míří do Fora Karlín
Pam Rabbit ve svém klipu představuje virus jménem H8 (hejt) a s ním se uchází o hlasy diváků Óčko Chart. S novinkami do hitparády přichází také Matěj Plšek s Refewem, Louis Tomlinson a Ed Sheeran.
V kauze nemocničních zakázek policie zajistila majetek za téměř 200 milionů
V kauze manipulací s nemocničními zakázkami v Ústí nad Labem a v Jihlavě zajistili policisté majetek za 7,9 milionu eur, což je podle aktuálního přepočtu zhruba 192 milionů korun. Obvinili další dva...