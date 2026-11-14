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Americká letadla zasahovala nad britskou základnou. Kvůli možným dronům

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  12:09
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Americké letectvo zasahovalo v pátek večer kvůli možné nepovolené aktivitě dronu nad britskou leteckou základnou Lakenheath. Uvedl to mluvčí letectva USA s tím, že incident neměl dopad na infrastrukturu, letouny či personál.
Vojenská základna Fairford ve Velké Británii (28. září 2026)
Vojenská základna Fairford ve Velké Británii (28. září 2026)
Britská policie stráží leteckou základnu Fairford, kde zadrželi pětici mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. (29. září 2026)
Britská policie stráží leteckou základnu Fairford, kde zadrželi pětici mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. (29. září 2026)
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Příspěvek na oficiální stránce základny na síti facebook tento týden vyzýval obyvatele, aby hlásili podezřelé aktivity, včetně neschválené aktivity dronů. „Naší největší bezpečnostní výhodou je bdělá komunita,“ cituje AFP z textu.

Britské ministerstvo obrany v reakci na incident uvedlo, že s americkou stranou spolupracuje na objasnění faktů. Nejedná se přitom o první případ týkající se narušení bezpečnosti britské základny, kde působí americké síly.

Americké ministerstvo spravedlnosti tento týden vzneslo obvinění proti třem údajným íránským agentům v souvislosti se zářijovým plánovaným útokem na britskou leteckou základnu Fairford, kterou využívají Spojené státy.

USA po incidentu stáhly své bombardéry z britské základny Fairford

Americké ministerstvo spravedlnosti tento týden vzneslo obvinění proti třem údajným íránským agentům v souvislosti se zářijovým plánovaným útokem na britskou leteckou základnu Fairford, kterou využívají Spojené státy.

Koncem září policisté poblíž britské základny Fairford, odkud startovaly americké bombardéry k úderům na Írán, zadrželi několik mužů kvůli podezření z trestných činů souvisejících s výbušninami a z přípravy teroristického útoku. Později byli propuštěni na kauci. Spojené státy po incidentu všechny své bombardéry ze základny stáhly, ministr zahraničí Marco Rubio však uvedl, že jejich přesun s událostí nesouvisí.

Podle deníku The Wall Street Journal americká armáda v pondělí stáhla své letouny z další letecké základny v Británii kvůli hrozbě ze strany Íránu. Tankovací letadla ze základny Mildenhall přesunula mimo jiné do Německa.

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