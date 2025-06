Bombardéry B-2 Spirit jsou považovány za nejdražší letadla na světě, jeden kus vyjde na cca. 2,1 miliardy dolarů, což je v přepočtu zhruba 45 miliard korun, proto jich má USA „pouze“ 21. Posádku takového bombardéru tvoří dva členové. Jeden z nich má na starost operaci stroje, druhý komunikaci se základnou a samotné bomby.

Bombardéry, které shodily nad Íránem několik protibunkrových bomb na jaderné projekty ve Fordo, v Isfahánu a Natanzu, letěly ze základny v Missouri v centrálních Spojených státech celkem 37 hodin. Ta nejdůležitější fáze letu, tedy samotné bombardování, trvala přitom jen méně, než půl hodiny.

Život na misích

Když se piloti chystají na operaci v reálném válečném prostředí, před startem se soustředí na své tělo. Lékaři přidělení k letce 509th Bomb Wing, která měla operaci „Noční kladivo“ na starost, studují spánek a výživu. Tyto faktory jsou zásadní, když piloti setrvají ve vzduchu téměř dva dny bez přestávky.

Například jídlo - každý pilot má své oblíbené, od sendvičů s krůtím masem – ale bez sýra a bez koření – po sušené maso nebo jiné svačinky (uchovávané v chladu v malém polystyrenovém chladicím boxu), doplněné slunečnicovými semínky pro udržení koncentrace.

Důležité je, aby se co nejvíce omezily přestávky na toaletu, která sice na palubě je, ale je velmi nepraktická. Stejně tak nepraktický je i odpočinek. Když musí piloti spát – maximálně jednu, dvě hodiny v kuse – střídají se na karimatce položené v úzké uličce, která odděluje sedadla od bomb, které přepravují.

Výcvik pilotů a nové modely B-21

Nejdelší mise od jejich uvedení do služby na konci 90. let trvala 44 hodin. Bylo to v říjnu 2001 a zasáhnout měly cíle v Afghánistánu. Poprvé se do akce letadlo zapojilo v roce 1999 v Jugoslávii. Jde o vyčerpávající operace, které jsou svěřeny velmi úzkému a pečlivě vybranému týmu pilotů. Za téměř 30 let letělo v letadle Spirit méně než 600 členů amerického letectva.

Výcvik každého z nich probíhá převážně v simulátoru, kde se absolvují 24hodinové „virtuální“ mise. Použití letounů B-2 i pro výcvik je příliš nákladné, protože každá hodina letu stojí 65 tisíc dolarů.

Americké letectvo chystá nahrazení bombardérů B-2 novými o něco menšími a pro radary také neviditelnými letouny B-21 Raider, které budou také schopné nést konvenční i jaderné zbraně.

První veřejný let stroje B-21 se uskutečnil 10. listopadu 2023, zařazení prvních kusů do služby se plánuje koncem 20. let. Americké letectvo oznámilo, že hodlá koupit minimálně sto letounů raiderů, které mají nahradit nejen B-2, ale i nadzvukové stroje B-1B a výhledově i legendární B-52.