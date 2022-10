Varování? Zkázonosná americká ponorka se náhle vynořila v Arabském moři

Ponorky SSBN se obvykle veřejně příliš neukazují. Ve vzácných případech je lze zahlédnout ve vodách Spojených států či v přístavech Velké Británie, hlavního amerického spojence.

Ve čtvrtek ráno asijského času ale velení CENTCOM na Twitteru oznámilo, že jeho velitel Michael Kurilla navštívil balistickou raketovou ponorku třídy Ohio USS West Virginia (SSBN 736) v mezinárodních vodách Arabského moře.

Je mimořádně neobvyklé, že by velení CENTCOM samo od sebe odhalilo přítomnost ponorky amerického námořnictva, upozornil list The Drive.

Načasování navíc přichází v době, kdy čínský prezident Si Ťin-pching zahájil 20. sjezd komunistické strany, který ho zřejmě potvrdí jako lídra stany na třetí funkční období. Na sjezdu mimo jiné Si Ťin-pching popsal sjednocení Tchaj-wanu s pevninskou Čínou jako „historickou misi“ strany a pohrozil, že k jejímu dosažení v případě potřeby použije sílu.

Vynoření USS West Virgina v Arabském moři také přichází zhruba měsíc poté, co ruský prezident Vladimir Putin v televizním projevu řekl, že Rusko bude bránit svou územní celistvost „všemi prostředky“.

Stranou nelze ponechat ani události posledních dnů na ukrajinském bojišti, kde je Írán podezřelý z toho, že dodává Rusku bezpilotní letouny.

Třída Ohio Balistická ponorka známá pod zkratkou SSBN je jednou z nejtajnějších ponorek amerického námořnictva. Po ponoření zůstává pod vodou zhruba 70 dní. Na rozdíl od rychlých útočných ponorek s jaderným pohonem třídy Los Angeles nebo Virginie, které jsou vybavené konvenčními zbraněmi a mohou navštěvovat přístavy po celém světě, se SSBN vybavená jadernými střelami obvykle veřejně neobjevuje.

Pohrůžka pro Rusko? Nebo Čínu?

Už ve středu Mike Gilday, šéf amerických námořních operací, řekl, že přípravy na čínskou námořní invazi musí být provedeny okamžitě. Podle listu Nikkei Asia se odkázal na slova vysloužilého admirála Phillipa Davidsona. Ten jako možné období pro invazi na Tchaj-wan uvedl rok 2027. Podle Gildaye však nelze vyloučit ani rok 2022 či 2023.

V rámci války na Ukrajině argumentují analytici také rychlostí ponorky SSBN pod vodou. Oficiálně je tento údaj tajný, dle názoru expertů by však zhruba měsíc, který uplynul od Putinova prohlášení, mohl odpovídat době, kterou by ponorka potřebovala na cestu ze své domovské základny na atlantickém pobřeží do Arabského moře.

V oficiální tiskové zprávě, kterou CENTCOM připojilo k příspěvku na Twitteru, stojí, že generál Kurilla ve středu „absolvoval praktickou ukázku schopností plavidla, které působí celosvětově pod strategickým velením USA.“

„Posádka USS West Virginia na mě udělala velký dojem. Tito námořníci představují nejvyšší úroveň profesionality, odbornosti a disciplíny v celé americké armádě,“ řekl Kurilla.

„Tyto ponorky jsou korunovačními klenoty jaderné triády a West Virginia demonstruje flexibilitu, schopnost přežití, připravenost a schopnosti sil Ústředního velení Spojených států a Strategického velení Spojených států.“ podotkl.

Bývalý ponorkář a pracovník Centra pro novou americkou bezpečnost Tom Shugart poznamenává, že Arabské moře je zhruba stejně daleko od Pekingu a Moskvy, a zpráva tak může být určena oběma zemím.

Pro odpal jaderných střel je místo vynoření podle Shugarta „poměrně blízko Íránu“. „Možná je to jen proto, abychom všem připomněli, že USA jsou ochotny a schopny poslat SSBN prakticky do jakékoli oceánské oblasti, kterou si zvolí, aniž by byly odhaleny,“ dodal.

Collin Koh, výzkumný pracovník ze Školy mezinárodních studií S. Rajaratnama (RSIS), se domnívá, že zpráva byla pravděpodobně více zacílená na Rusko než na Čínu. Jednalo se podle něj o „odstrašující signál proti Rusku“.

Mezi poslední známá vystoupení takových ponorek patří červencová návštěva USS Rhode Island (SSBN 740) na námořní základně Clyde ve Skotsku, lednová návštěva USS Nevada (SSBN 733) v přístavu Apra na Guamu a červnová návštěva USS Alaska (SSBN 732) v přístavu Gibraltar v roce 2021.