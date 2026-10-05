FBI zatkla ženu obviněnou ze špionáže syna tchajwanského prezidenta pro Čínu

Americké úřady 34letou ženu z kalifornského Irvine obvinily z toho, že působila jako neregistrovaná agentka cizí vlády.
Žena podle FBI sledovala syna tchajwanského prezidenta Laj Čching-tea. Úřad přímo neuvedl jméno osoby, na kterou se zaměřovala, později však sdílel článek deníku New York Post, podle něhož šlo o Laj Čching-tea, který žije ve Spojených státech.
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Tchajwanská prezidentská kancelář označila počínání ženy za „typický případ nadnárodní represe“ a poděkovala americké vládě za ochranu tchajwanských občanů. Čínské ministerstvo zahraničí na žádost o vyjádření nereagovalo.
Spojené státy jsou navzdory absenci formálních diplomatických vztahů nejdůležitějším mezinárodním podporovatelem Tchaj-wanu. Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území.