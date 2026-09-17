Prodej bojových letounů Saúdské Arábii oznámil v listopadu americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě, kde ho navštívil korunní princ a faktický vládce arabské země Muhammad bin Salmán. Trump tehdy o Rijádu řekl, že je skvělým spojencem Spojených států.
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Prodej je součástí širšího balíku amerických vojenských dodávek Saúdské Arábii za více než 140 miliard dolarů. Podle ministerstva dodávka letounů „nezmění vojenskou rovnováhu v regionu“.
Podle deníku The New York Times ohledně prodeje pokročilých bojových letounů Rijádu ale vyjádřily obavy americké tajné služby. Ty se obávají, že by v Saúdské Arábii mohli mít ke stíhačkám a jejich technologiím přístup vojáci z Číny, se kterou Rijád udržuje rovněž vojenské vztahy.
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Podle deníku podobné obavy vedly v minulosti k zastavení procesu prodeje letounů F-35 Spojeným arabským emirátům. Podle tajných služeb by na základny, kde budou letouny F-35, měl mít přístup jen personál z USA a Saúdské Arábie a Rijád by měl odstranit čínské telekomunikační technologie z obranných zařízení.
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Bojové letouny F-35 patří k nejpokročilejším zbraním, které Spojené státy prodávají do zahraničí. Stíhačky má objednané i Česká republika. Ve výzbroji je má též Izrael. Podle specializovaných serverů by stroje, které dostane Saúdská Arábie, měly být méně pokročilé než ty, které má izraelské letectvo.