Soudce Richard Mrazik prohlásil, že Richinsová je „jednoduše příliš nebezpečná na to, aby kdy byla na svobodě“. Mrazik rozsudek vynesl v den, kdy by Eric Richins oslavil 44 let. Právníci obžalované uvedli, že žena se proti rozsudku odvolá, a označili verdikt za lživý.
Po smrti manžela vydala dětskou knihu o truchlení. Teď ji uznali vinnou z jeho otravy
Šestatřicetiletá Richinsová pracovala jako realitní makléřka a zabývala se renovací nemovitostí. Podle prokurátorů měla dluhy v řádu milionů dolarů a plánovala budoucnost s jiným mužem. Bez vědomí manžela na něj uzavřela několik životních pojistek a doufala, že po jeho smrti zdědí majetek v hodnotě přes čtyři miliony dolarů (83 milionů Kč).
Richinsová po smrti manžela napsala knížku Are You with Me? (Jsi se mnou?), která má dětem pomoci, aby se vyrovnali se ztrátou někoho blízkého. „Napsali jsme tuto knihu s nadějí, že přinese aspoň nějakou útěchu nejenom naší rodině, ale i dalším rodinám, které se dostaly do stejné situace,“ řekla tehdy Richinsová v regionální rozhlasové stanici. Svoji knihu věnovala „skvělému manželovi a úžasnému otci“.
Žena ve středu u soudu vyzvala své syny, kteří nebyli přítomni, aby ji nezavrhovali a aby byli jako jejich otec.
Eugene Richins, otec zavražděného, vyzval soudce, aby Richinsové udělil trest doživotního vězení bez možnosti podmínečného propuštění; Richins prohlásil, že chce ochránit své vnuky, kterým bylo pět, sedm a devět let, když jejich otec zemřel. „Tento trest je důležitý, aby Erikovi tři synové nikdy nemuseli žít ve strachu, že člověk zodpovědný za smrt jejich otce jim může opět ublížit,“ řekl.
Sociální pracovníci u soudu četli dopisy synů Richinsové. Všichni uvedli, že by se necítili v bezpečí, kdyby se jejich matka někdy dostala na svobodu. Richinsová podle nich vyhrožovala, že zabije jejich domácí mazlíčky, a ukazovala jim videa vyhladovělých dětí ve válečných zónách, když odmítali jíst nedovařené jídlo.
17. března 2026