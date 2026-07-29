Írán vypustil nespecifikované množství raket poté, co Teherán a Washington po každodenních útocích z minulých týdnů několik posledních dnů od vzájemných výpadů upustily.
„Všechny íránské střely byly úspěšně zlikvidovány. Americké síly zůstávají bdělé na vysokém stupni připravenosti,“ uvedl CENTCOM bez podrobností o lokalitách, kam střely vypálené revolučními gardami mířily.
Írán a s ním spřízněné skupiny útočí na americké základny a okolní země v regionu v reakci na americké útoky, které začaly na konci února. Válku načas přerušila červnová dohoda, která ale nevedla k definitivnímu zastavení bojů a americké i íránské útoky se během července opět obnovily.
Od konce minulého týdne obě strany údery pozastavily, čehož důvodem mohou být podle médií diplomatická jednání nebo vojenské okolnosti, například klesající zásoby raket protivzdušné obrany.
Milice v Iráku či jemenští Húsíové v posledních dnech opakovaně útočili na ropnou infrastrukturu Saúdské Arábie, která patří ke spojencům USA v regionu. CENTCOM i Rijád v noci na dnešek uvedly, že jejich vzdušné síly udeřily na zařízení využívaná milicemi na východě Iráku ke třem desítkám dronových útoků v posledních 72 hodinách.
K americko-saúdskoarabským úderům se vyjádřila šíitská polovojenská koalice Hašíd Šábí, známá též pod názvem Lidové mobilizační síly (PMF).
„Tyto útoky si vyžádaly mučednickou smrt několika příslušníků a zranění dalších a způsobily materiální škody na několika budovách a majetku,“ uvedly PMF podle agentury AFP. Koalice je nyní součástí iráckých ozbrojených složek, ačkoli zahrnuje i proíránské frakce. Vznikla v roce 2014, aby bojovala proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).