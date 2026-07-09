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Američané hlásí, že v Íránu nově zasáhli okolo 90 cílů. Teherán útoky oplatil

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  6:52
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Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo, že armáda ve středu dokončila další kolo úderů na Írán. Celkem bylo podle něj zasaženo přibližně 90 íránských cílů.

Americký prezident Donald Trump tyto údery dříve označil za odvetu za íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu.

Mezi zasaženými cíli byly podle velitelství systémy protivzdušné obrany, pobřežní sledovací zařízení, sklady raket a dronů, námořní kapacity a vojenská logistická infrastruktura podél pobřeží Íránu.

Velitelství také uvedlo, že nejnovější údery navazují na údery proti Íránu z úterý, kdy bylo zasaženo přibližně 80 vojenských cílů, včetně více než 60 malých člunů revolučních gard.

Americký prezident Donald Trump ve středu řekl, že příměří s Íránem je u konce, a označil vyjednávání s Teheránem za ztrátu času. Na řadě míst v Íránu byly pozdě večer slyšet výbuchy.

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Íránská média uvedla, že exploze se ozvaly například v přístavním městě Bandar Abbás. Podle íránské polooficiální tiskové agentury Mehr zde protivzdušná obrana zasahovala proti nepřátelským cílům. Výbuchy byly slyšet také poblíž přístavu Čáhbahár, který podle státní agentury IRNA zůstal následně bez proudu. Další exploze zaznamenala média také v provincii Búšehr. Zasažen byl podle státní televize IRIB také železniční most na severovýchodě země.

Washington a Teherán v červnu podepsaly memorandum o porozumění, kterým stvrdily křehké příměří. Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Od soboty se koná jeho pohřeb, který má skončit ve čtvrtek. Po pohřbu měla jednání pokračovat.

Íránské revoluční gardy uvedly, že zasáhly základny USA v Bahrajnu a Kuvajtu

Íránské revoluční gardy ve čtvrtek uvedly, že zasáhly americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Ve dvojici zemí Perského zálivu a také v Kataru dnes ráno zněly sirény. Informovaly o tom agentury AFP a AP. Spojené státy ve středu večer zahájily nové útoky na Írán, což prezident Donald Trump označil za odvetu za íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Írán slíbil, že na tyto útoky odpoví.

Na dvou amerických základnách v Kuvajtu a dvou v Bahrajnu byla podle státní televize IRIB, na kterou se odkazuje agentura AFP, zasažena drony a střelami „klíčová infrastruktura a zařízení“. Tyto informace nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Írán v noci zaútočil na Kuvajt a Bahrajn. Je to odveta za údery USA, tvrdí

Gardy rovněž varovaly, že zaútočí na další základny USA v regionu, pokud se americké údery budou opakovat.

Úřady v Kuvajtu, Bahrajnu a Kataru, které hostí americké základny, neuvedly, zda si íránské útoky vyžádaly nějaké škody. Kuvajtská armáda dříve uvedla, že aktivně zasahuje proti nepřátelským dronům a střelám.

Dvakrát během této noci zněly sirény v Bahrajnu, kde sídlí velitelství 5. flotily amerického námořnictva. Obyvatelé byli vyzváni, aby se uchýlili do bezpečí, uvedla agentura DPA s odvoláním na tamní ministerstvo vnitra.

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