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Americká armáda znovu udeřila na Írán. Útoky zmařily snahy o jednání, tvrdí Teherán

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Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026 | foto: Reuters

Velitelství amerických sil CENTCOM ohlásilo novou vlnu útoků proti Íránu. (12....
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Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června...
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Americká armáda v noci na pondělí podnikla další ze série úderů proti Íránu. Velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM ráno oznámilo, že novou vlnu útoků dokončilo. Zasaženy podle něj byly íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radary, raketové a dronové kapacity i malá plavidla. Útoky potvrdila také íránská média. Podle Teheránu americké údery zmařily diplomatické úsilí posledních měsíců.

Exploze byly slyšet na íránském ostrově Kešm, západně od přístavního města Bandar Abbás, ale také v přístavu Džásk, poblíž rovněž přímořského Siriku a v částech provincie Búšehr, informovala s odvoláním na íránská média agentura Reuters.

Americká armáda uvedla, že údery mají snížit schopnost Íránu útočit na civilní námořníky a obchodní lodě volně proplouvající Hormuzským průlivem. CENTCOM zároveň prohlásil, že Teherán průliv nekontroluje.

„Americké síly jsou připraveny zajistit, aby svoboda plavby zůstala zachována pro komerční lodní dopravu navzdory pokračující neoprávněné agresi, obtěžování, hrozbám a svévolným prohlášením ze strany Íránu,“ uvedl CENTCOM.

Podle Trumpa je Hormuzský průliv otevřený pro obchodní plavbu

Spojené státy minulý týden obnovily údery na Írán poté, co americký prezident Donald Trump označil příměří za skončené kvůli útokům íránských sil na lodě v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy ze zemí Perského zálivu.

Íránské revoluční gardy (IRGC) potvrdily, že jejich námořnictvo v neděli večer provedlo operaci s cílem zastavit dvě lodě, které údajně porušily pravidla plavby v Hormuzském průlivu.

Podle CENTCOM zasáhla americká armáda během nové vlny útoků desítky cílů na různých místech přesně naváděnou municí. Údery mířily na systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarová stanoviště, raketové a bezpilotní systémy i malá plavidla. Do operace se podle velení zapojily americké stíhací letouny, námořní plavidla, jednosměrné útočné vzdušné drony a vůbec poprvé také jednosměrné útočné námořní drony.

USA zasáhly 140 vojenských cílů v Íránu, Teherán útočil na sousedy

Íránská státní média v pondělí brzy ráno potvrdila nejnovější útoky na íránském území a hlásila exploze na několika místech. Nejméně jeden člověk podle nich zahynul při zásahu vodárny v Máhšahru.

Írán hlásí odvetné útoky na americké základny

Íránské revoluční gardy tvrdí, že zasáhly americké základny v regionu, včetně základny Šajch Ísa v Bahrajnu a dvou základen v Kuvajtu. V Jordánsku byly podle nich pomocí střel a dronů zapáleny palivové nádrže a sklady munice na základně prince Hasana. V Bahrajnu, kde sídlí pátá flotila amerického námořnictva, se během noci a rána dvakrát rozezněly sirény vzdušného poplachu.

Televize CNN s odvoláním na americkou armádu uvedla, že íránské revoluční gardy v noci na pondělí ostřelovaly obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Americké letouny podle armády úspěšně sestřelily íránskou řízenou střelu a jednosměrný útočný dron.

Na Írán poletí tisíc raket. Trump napsal „závěť“, pro případ, že bude zavražděn

Íránská státní média už v neděli informovala, že „nepřítel“ odpoledne zasáhl nejméně deseti projektily ostrov Kešm v Hormuzském průlivu. Portál Axios s odvoláním na americké činitele uvedl, že americká armáda udeřila na íránské raketové systémy a protivzdušnou obranu i na menší plavidla revolučních gard.

Agentura Fars v neděli informovala o explozích na ostrově Kešm a v přístavním městě Bandar Abbás na íránské pevnině, vzdáleném několik kilometrů od ostrova. Podle agentury IRNA byly všechny cíle na ostrově Kešm vojenské a útoky si nevyžádaly žádné oběti.

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