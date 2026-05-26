Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Americká armáda udeřila na jihu Íránu, útoky označila za sebeobranu

Autor:
  1:41aktualizováno  2:21
Americká armáda podle velitelství CENTCOM podnikla v jižním Íránu údery na lodě údajně pokoušející se klást miny a na odpalovací rampy, které označila za akt sebeobrany s tím, že i při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost.

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

"Americké síly dnes provedly v jižním Íránu údery v sebeobraně, aby ochránily naše vojáky před hrozbami ze strany íránských sil," sdělil serveru CNN mluvčí CENTCOM Timothy Hawkins. Agentura AP píše, že další podrobnosti o útocích ani o konkrétních hrozbách ze strany Íránu zatím nebyly k dispozici.

"Centrální velitelství USA nadále brání naše jednotky, přičemž během probíhajícího příměří si zachovává zdrženlivost," doplnil podle Reuters Hawkins. Mezi oběma zeměmi pokračují jednání o mírové dohodě, Washington a Teherán podle agentury AFP v posledních dnech informovaly o pokroku.

CNN připomíná, že americké a íránské síly na sebe během příměří útočily již dříve. Na začátku května Spojené státy provedly vzdušné údery na íránský ostrov Kešm a také na přístav Bandar Abbás, podle americké armády tím reagovaly na íránské útoky. Americký prezident Donald Trump podle serveru již dříve pověřil americké síly, aby reagovaly na íránské provokace v okolí Hormuzského průlivu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová popisuje, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Americká armáda udeřila na jihu Íránu, útoky označila za sebeobranu

Ilustrační snímek

Americká armáda podle velitelství CENTCOM podnikla v jižním Íránu údery na lodě údajně pokoušející se klást miny a na odpalovací rampy, které označila za akt sebeobrany s tím, že i při pokračujícím...

26. května 2026  1:41,  aktualizováno  2:21

Pro bezpečnější provoz. Nová pravidla mají ukončit nonstop jízdy dodávek po Evropě

Premium
Ubude podobných nehod? Policie řeší opakovaně havárie zaviněné řidiči dodávek,...

Pro řidiče dodávek v mezinárodní dopravě končí éra absolutní volnosti. Nově budou od 1. července podléhat stejně striktnímu dohledu jako kamiony. Dodržovat budou muset povinné přestávky v jízdě a...

26. května 2026

Brusel neuspokojila odpověď úřadů k Babišovu střetu zájmů, dotace neproplatí

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů na dotazy týkajících se střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Požaduje odpovědi na další otázky, česká strana na to má měsíc. Vyplývá to z...

25. května 2026  19:37,  aktualizováno  21:51

Při odbočování na cyklostezku se střetl s autem. Cyklista je v kritickém stavu

Srážku s osobním automobilem u Horního Bezděkova nepřežil cyklista. Řidič...

Těžká zranění utrpěl v pondělí odpoledne na Opavsku čtyřiapadesátiletý cyklista. Do nemocnice jej v kritickém stavu přepravil vrtulník, řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Policie...

25. května 2026  21:49

Poplatek pro turisty se Benátčanům líbí. Volili za starostu politika, který ho i zvýší

Tradiční karneval v Benátkách v roce 2025

Italské Benátky budou zřejmě i nadále vybírat poplatek za vstup do města od turistů. Podle částečných výsledků komunálních voleb zvítězil kandidát na starostu Simone Venturini, který chce systém...

25. května 2026  18:30,  aktualizováno  21:21

Íránský režim povoluje šrouby: po třech měsících obnovuje internetové spojení

Íránský prezident Masúd Pezeškján

Íránský prezident Masúd Pezeškján podle státních médií nařídil obnovu internetového připojení v zemi. Uvedla to v pondělí agentura Reuters, podle které média citují mluvčího ministerstva komunikací....

25. května 2026  21:14

Kam chystá Moskva svá komanda? Putinův podpis stvrzuje pomoc Rusům v zahraničí

Ruský prezident Vladimir Putin v Moskvě (25. května 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí podepsal zákon, který mu poskytuje pravomoc nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů zatčených, uvězněných či trestně stíhaných v zahraničí na základě rozhodnutí...

25. května 2026  21:06

Babiš chce do Vánoc zrušit poplatky ČT. Klempířův návrh projedná vláda v červnu

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Premiér Andrej Babiš stále věří, že se ještě do Vánoc vládní koalici podaří kompletně zrušit měsíční poplatky České televizi a Českému rozhlasu, jak s tím počítá návrh ministra kultury Oto Klempíře....

25. května 2026  6:26,  aktualizováno  20:44

Opusťte Kyjev, vyzvalo Rusko cizince. Spouští další údery, nazývá je odvetou

Sledujeme online
Dobrovolníci Červeného kříže pomáhají zraněné ženě po ruském útoku na obytnou...

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová v pondělí uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu za ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne....

25. května 2026  13:40,  aktualizováno  20:08

Kinžaly padají do polí. Ukrajinci našli recept na obávané ruské rakety

Premium
Ukrajina nasadila systém Lima. Údajně už vyřadil desítky raket Kinžal

Ukrajinská armáda hlásí úspěchy v zachycování ruských raket a dronů. Lze to přičíst systému elektronické války Lima, který jim dokáže dodat falešné satelitní souřadnice a tím je odvrátit od stanovené...

25. května 2026

Cizinec boural v Praze do aut a od nehod ujížděl. Policie ho dopadla a on se smál

Řidič v ukradeném voze naboural v Praze až 8 aut na více místech a ujel od...

Prahou se v pondělí v podvečer prohnal řidič vozidla, který cestou naboural několik aut a od nehod ujel. Policie řidiče vypátrala v Holešovicích, na místě byli také záchranáři.

25. května 2026  19:55

Plaga zastavil kritizované testování žáků. Šéf inspektorů uznal chyby v komunikaci

Ministr školství Robert Plaga přichází na jednání vlády (23. února 2026)

Letošní plošné testování žáků pátých a devátých tříd základních škol pobouřilo rodiče, zástupce škol i odborníky. V otázkách se objevovaly dotazy na rodinné poměry dětí nebo zda žáci přemýšleli nad...

25. května 2026  15:14,  aktualizováno  19:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.