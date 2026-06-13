Americká armáda hlásí sestřelení íránských dronů v Hormuzském průlivu

Pro lodní dopravu zůstává klíčová mořská úžina otevřená.
Žádné další podrobnosti americká armáda nesdělila, neoznámila ani počet sestřelených dronů. Zdroj agentury Reuters uvedl, že drony představovaly hrozbu pro komerční dopravu.
Americký prezident Donald Trump nedávno prohlásil, že armádě se podařilo, aby průlivem proplulo několik tankerů. Hustota provozu se však nedá srovnávat s vysokým objemem tranzitní dopravy před válkou s Íránem, která začala 28. února. Podle zpráv ze začátku roku průlivem denně bez překážek proplouvalo přibližně 130 lodí.
Hormuzský průliv má velký význam pro světovou ekonomiku. Vyváží se tudy ropa, zkapalněný zemní plyn a hnojiva ze států Perského zálivu.
|
11. června 2026