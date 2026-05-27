Američany, kteří přišli do kontaktu s ebolou, chce Trump posílat do Keni

Vláda USA tento měsíc letecky přepravila amerického lékaře nakaženého v Kongu ebolou do nemocnice v Německu, jež přijala také jeho ženu a čtyři děti. Další americký lékař, který přišel do kontaktu s nakaženými, je hospitalizován v Praze.
Postup Trumpovy administrativy se zásadně liší od přístupu předchozích amerických vlád k epidemiím eboly. Američtí zdravotníci a další občané, kteří se virovým onemocněním nakazili či s ním přišli do kontaktu, byli v minulosti evakuováni do vlasti.
Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) minulý týden oznámilo, že osobám bez amerického pasu, které v posledních třech týdnech cestovaly do Konga, Ugandy nebo Jižního Súdánu, bude omezen vstup do USA. Cílem nového plánu vlády je zabránit vstupu do země také americkým občanům, kteří mohli přijít do kontaktu s ebolou, uvedly zdroje NYT.
Několik desítek pracovníků veřejné zdravotnické služby (PHS), která sdružuje některé agentury spadajících pod ministerstvo zdravotnictví, nyní absolvuje trénink pro nasazení v Keni, kde budou poskytovat zdravotní péči Američanům s rizikem nákazy ebolou. Původní plán byl sledovat tyto Američany v Keni a poslat ty, u nichž se objeví příznaky, k léčbě do Evropy. Trumpova administrativa místo toho nyní plánuje poskytovat léčbu v Keni. Vládní vědci a lékaři, u kterých se vyvinou příznaky, se budou rovněž léčit v Keni.
Americká vláda v Keni zřizuje zařízení pro izolaci a léčbu Američanů, uvedl představitel Trumpovy administrativy. Pracuje na tom ministerstvo obrany spolu s ministerstvem zahraničí.
Po nákaze ebolou může včasná a kvalitní léčba zásadně zvýšit šanci na přežití. USA disponují řadou zařízení vybavených nejmodernějšími prostředky pro sledování a léčbu osob s nebezpečnými onemocněními, včetně eboly. Patří mezi ně i pracoviště v Omaze v Nebrasce, kde je nyní na pozorování 18 Američanů v souvislosti s hantavirem, který se tento měsíc vyskytl na výletní lodi MV Hondius.
I když jsou zdravotnická zařízení v Keni možná lepší než ta v Kongu, je nepravděpodobné, že by se vyrovnala moderním zařízením v USA, uvedl expert na veřejné zdraví z Brownovy univerzity Craig Spencer.
Počet podezření na nákazu ebolou v Kongu podle NYT přesáhl 1000 a počet podezřelých úmrtí 200 od chvíle, kdy africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) 15. května oznámilo propuknutí epidemie.
Ebola je závažné, často smrtelné virové onemocnění, které způsobuje horečku, bolesti těla, zvracení a průjem. Šíří se přímým kontaktem s tělesnými tekutinami nakažených osob, s kontaminovanými materiály nebo s osobami, které na tuto nemoc zemřely. Smrtnost může v neléčených případech dosáhnout až 90 procent, jinak se pohybuje mezi 40 a 70 procenty.