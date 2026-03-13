Američanka zneužívala jedenáctiletého chlapce, za mlčení mu kupovala dárky

  21:08
Soud v americkém Connecticutu v pátek odsoudil k dvaceti letům vězení bývalou zaměstnankyni střední školy, která donutila jedenáctiletého chlapce k sexuálnímu styku. Dítěti napsala tisíce zpráv a kupovala mu dárky, aby o zneužívání mlčelo.

Alyson Cranicková na policejním snímku z roku 2023 | foto: Connecticut State Police

Podle důkazů a výpovědí si čtyřiačtyřicetiletá Alyson Cranicková s chlapcem psala prostřednictvím aplikací Discord a Snapchat. Mezi červencem a říjnem 2022 si s ním žena vyměnila na 4 700 zpráv.

Během léta a podzimu téhož roku Cranicková hocha opakovaně přiměla, aby po půlnoci opustil svůj dům a setkal se s ní. Během těchto setkání Cranicková svou oběť sexuálně zneužila, konstatoval soud.

Pachatelka se s chlapcem takto setkala nejméně čtrnáctkrát, uvádí web New York Post. Svou oběť vozila k jezeru nebo do lesa, kde na nezletilého v autě sexuálně útočila. Během nočních „výletů“ Cranicková kupovala chlapci kofeinové nápoje, aby zůstal vzhůru, a dávala mu dárky, jako například bezdrátová sluchátka nebo vzduchovou pistoli.

Soud ženu, která je matkou dvou dětí, v pátek odsoudil k 20 letům odnětí svobody. O podmínečné propuštění může zažádat nejdříve za deset let.

Chlapec s Cranickovou podle zatykače přerušil kontakt poté, co na něho tlačila, aby s ní trávil více času.

Cranicková je ve vazbě od podzimu 2023, během výslechů se postupně ke všemu přiznala. Žena až do svého zadržení pracovala jako administrativní asistentka na střední škole ve městě Mansfield.

13. března 2026  17:16,  aktualizováno  21:22

Američanka zneužívala jedenáctiletého chlapce, za mlčení mu kupovala dárky

Alyson Cranicková na policejním snímku z roku 2023

Soud v americkém Connecticutu v pátek odsoudil k dvaceti letům vězení bývalou zaměstnankyni střední školy, která donutila jedenáctiletého chlapce k sexuálnímu styku. Dítěti napsala tisíce zpráv a...

13. března 2026  21:08

