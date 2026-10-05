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Američanka po neúspěšné popravě stále bojuje o život. Rozhodnou následující dny

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  6:30
Archivní snímek Christy Pikeové, odsouzené k trestu smrti, při příchodu k soudu...

Archivní snímek Christy Pikeové, odsouzené k trestu smrti, při příchodu k soudu v americkém Knoxville v Tennessee. (4. prosince 2007) | foto: J. Miles CaryReuters

Christa Pikeová na snímku z roku 2004
Christa Pikeová (27. září 2026)
Vůz záchranné služby vjíždí do areálu věznice pro odsouzenou Christu Pikeovou,...
Lidé přihlížející popravě Christy Pikeové. (1. října 2026)
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Američanka Christa Pikeová, která skončila v nemocnici po nezdařené popravě v Tennessee smrticí injekcí, nadále zůstává v kritickém stavu a lékaři bojují o její život. Informovala o tom agentura DPA.

Žena je v bezvědomí a napojená na plicní ventilaci a podle AP může trvat i několik dní, než bude jasná její prognóza. Mezitím oznámil šéf věznic státu Tennessee Frank Strada, že odstupuje z funkce, uvedl portál BBC.

Poprava Pikeové se konala ve středu poté, co selhaly opakované snahy jejích obhájců zabránit výkonu hrdelního trestu soudní cestou. Poprava se ale nezdařila a žena první i druhý pokus přežila, následně skončila v nemocnici. Guvernér Tennessee Bill Lee nařídil událost vyšetřit a do konce letošního roku pozastavil popravy v tomto státě.

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Padesátiletou Pikeovou, která byla k trestu smrti odsouzena před 30 lety za vraždu spolužačky v 18 letech, v nemocnici hlídají stráže, zatímco se lékaři snaží z jejího těla vyloučit velkou dávku barbiturátu pentobarbital. Právě tuto látku opakovaně dostala ve smrticí injekci. Od neúspěšného pokusu popravy žena dosud podle všeho nenabyla vědomí, uvedla AP.

Američanka po nezdařené popravě zůstává v bezvědomí a na přístrojích

Média dříve uváděla, že jen snaha zajistit při popravě žilní vstup Pikeové trvala zhruba hodinu. Po přijetí do nemocnice měla obě paže oteklé a jen na levé z nich bylo nejméně sedm vpichů, uvedla DPA. Paže měla žena popálené a plné puchýřů po padání smrticí látky. Obhajoba se domnívá, že kvůli špatnému vpichu část látky skončila v tkáni namísto krevního oběhu. Stát tento názor dosud nepotvrdil, přesné okolnosti má stanovit vyšetřování.

1. října 2026
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