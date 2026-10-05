Žena je v bezvědomí a napojená na plicní ventilaci a podle AP může trvat i několik dní, než bude jasná její prognóza. Mezitím oznámil šéf věznic státu Tennessee Frank Strada, že odstupuje z funkce, uvedl portál BBC.
Poprava Pikeové se konala ve středu poté, co selhaly opakované snahy jejích obhájců zabránit výkonu hrdelního trestu soudní cestou. Poprava se ale nezdařila a žena první i druhý pokus přežila, následně skončila v nemocnici. Guvernér Tennessee Bill Lee nařídil událost vyšetřit a do konce letošního roku pozastavil popravy v tomto státě.
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Padesátiletou Pikeovou, která byla k trestu smrti odsouzena před 30 lety za vraždu spolužačky v 18 letech, v nemocnici hlídají stráže, zatímco se lékaři snaží z jejího těla vyloučit velkou dávku barbiturátu pentobarbital. Právě tuto látku opakovaně dostala ve smrticí injekci. Od neúspěšného pokusu popravy žena dosud podle všeho nenabyla vědomí, uvedla AP.
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Média dříve uváděla, že jen snaha zajistit při popravě žilní vstup Pikeové trvala zhruba hodinu. Po přijetí do nemocnice měla obě paže oteklé a jen na levé z nich bylo nejméně sedm vpichů, uvedla DPA. Paže měla žena popálené a plné puchýřů po padání smrticí látky. Obhajoba se domnívá, že kvůli špatnému vpichu část látky skončila v tkáni namísto krevního oběhu. Stát tento názor dosud nepotvrdil, přesné okolnosti má stanovit vyšetřování.
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1. října 2026