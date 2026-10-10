Nyní 50letá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před třiceti lety, a to za vraždu, kterou spáchala jako 18letá v roce 1995 se 17letým přítelem. Svou 19letou spolužačku Colleen Slemmerovou vylákali do lesa, kde ji mučili a než ji zabili, vyryli jí do hrudi pentagram. Pikeové tehdejší přítel vzhledem k neplnoletosti dostal trest doživotí.
Poprava Pikeové se uskutečnila 30. září, ale žena přežila první i druhou dávku pentobarbitalu, což se podle AP ještě nikdy nestalo.
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Pikeová po neúspěšné popravě opět chodí. Je rozčílená a má vážně poraněné ruce
Protokol státu Tennessee pro popravy stanoví, že pokud vězeň po podání první sady injekcí nezemře, je třeba aplikovat druhou sadu. Neuvádí však, co se stane, pokud je odsouzený naživu i poté.
Právní tým Pikeové chce, aby její trest byl nyní změněn na doživotní vězení bez možnosti předčasného propuštění.
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2. října 2026