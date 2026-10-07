Padesátiletá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech.
„Navzdory všem předpokladům je Christa Pikeová při vědomí, mluví a nadále dostává intenzivní lékařskou péči. Přes vážná zranění, která utrpěla na pažích, je stále spoutána a připoutána k posteli. Její zotavení je z lékařského hlediska bezprecedentní. Její prognóza zůstává nejasná, ale očekáváme přinejmenším dlouhé zotavení,“ uvedli v prohlášení Pikeové právní zástupci.
|
Proč popravovaná nebyla popravena. Sama žádala o zastřelení nebo oběšení
Právníci vyjádřili také vděčnost záchranářům a lékařům, „kteří s Christou zacházeli jako s člověkem a poskytli jí výjimečnou péči“. Mluvčí ministerstva pro vězeňství státu Tennessee uvedla, že nemůže poskytnout žádné další informace kromě toho, že Pikeová byla v úterý stále hospitalizována.
Poprava Pikeové se konala 30. září poté, co selhaly opakované snahy jejích obhájců zabránit výkonu hrdelního trestu soudní cestou. Poprava se ale nezdařila a žena přežila podání první i druhé dávky pentobarbitalu, následně skončila v nemocnici. Guvernér Tennessee Bill Lee nařídil událost vyšetřit a do konce letošního roku pozastavil popravy v tomto státě. Šéf věznic v Tennessee Frank Strada pak minulý týden oznámil, že odstupuje z funkce.
|
Chroptěla, strhala ze sebe prostěradlo. Svědci popsali průběh zpackané popravy
Média dříve uváděla, že jen snaha zajistit při popravě žilní vstup Pikeové trvala zhruba hodinu. Po přijetí do nemocnice měla obě paže oteklé a jen na levé z nich bylo nejméně sedm vpichů. Žena měla paže popálené a plné puchýřů po podání smrticí látky. Obhajoba se domnívá, že kvůli špatnému vpichu část látky skončila v tkáni místo krevního oběhu. Stát tento názor dosud nepotvrdil, přesné okolnosti má stanovit vyšetřování.