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Američanka, která přežila popravu, je při vědomí a komunikuje

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  6:08
Archivní snímek Christy Pikeové, odsouzené k trestu smrti, při příchodu k soudu...

Archivní snímek Christy Pikeové, odsouzené k trestu smrti, při příchodu k soudu v americkém Knoxville v Tennessee. (4. prosince 2007) | foto: J. Miles CaryReuters

Vůz záchranné služby vjíždí do areálu věznice pro odsouzenou Christu Pikeovou,...
Christa Pikeová na snímku z roku 2004
Ilustrační snímek
Christa Pikeová při soudním přelíčení v roce 1996.
29 fotografií
Američanka Christa Pikeová, která minulý týden po nezdařené popravě smrticí injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje. V úterý to podle agentury AP uvedli její právníci.

Padesátiletá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech.

„Navzdory všem předpokladům je Christa Pikeová při vědomí, mluví a nadále dostává intenzivní lékařskou péči. Přes vážná zranění, která utrpěla na pažích, je stále spoutána a připoutána k posteli. Její zotavení je z lékařského hlediska bezprecedentní. Její prognóza zůstává nejasná, ale očekáváme přinejmenším dlouhé zotavení,“ uvedli v prohlášení Pikeové právní zástupci.

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Právníci vyjádřili také vděčnost záchranářům a lékařům, „kteří s Christou zacházeli jako s člověkem a poskytli jí výjimečnou péči“. Mluvčí ministerstva pro vězeňství státu Tennessee uvedla, že nemůže poskytnout žádné další informace kromě toho, že Pikeová byla v úterý stále hospitalizována.

Poprava Pikeové se konala 30. září poté, co selhaly opakované snahy jejích obhájců zabránit výkonu hrdelního trestu soudní cestou. Poprava se ale nezdařila a žena přežila podání první i druhé dávky pentobarbitalu, následně skončila v nemocnici. Guvernér Tennessee Bill Lee nařídil událost vyšetřit a do konce letošního roku pozastavil popravy v tomto státě. Šéf věznic v Tennessee Frank Strada pak minulý týden oznámil, že odstupuje z funkce.

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Média dříve uváděla, že jen snaha zajistit při popravě žilní vstup Pikeové trvala zhruba hodinu. Po přijetí do nemocnice měla obě paže oteklé a jen na levé z nich bylo nejméně sedm vpichů. Žena měla paže popálené a plné puchýřů po podání smrticí látky. Obhajoba se domnívá, že kvůli špatnému vpichu část látky skončila v tkáni místo krevního oběhu. Stát tento názor dosud nepotvrdil, přesné okolnosti má stanovit vyšetřování.

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