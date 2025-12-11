Američanem za milion dolarů. Trump oznámil nový vízový program, cílí na bohaté

  8:52
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájila nový vízový program „zlatá karta“ pro zájemce o dlouhodobý pobyt v zemi nebo o americké občanství, kteří si ho můžou koupit za jeden milion dolarů (zhruba 22 milionu Kč).

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43 dnech plně obnovuje financování vládních úřadů. (12. listopadu 2025) | foto: ČTK

Zažádat o kartu lze na speciálních webových stránkách, kde si žadatelé mohou připlatit 15 000 dolarů (311 tisíc Kč) za rychlejší vyřízení žádosti, píše agentura Reuters. Pro firmy, které chtějí Trumpovy zlaté karty zakoupit pro své zaměstnance, je cena o polovinu dražší.

„Osoba, která na konci (vízového) procesu, darovala jeden milion dolarů Spojeným státům, je pro zemi významným přínosem,“ stojí podle listu The New York Times na stránkách Trumpcard.gov. „Mohou investovat do Ameriky. A my budeme pokračovat v budování nejlepší ekonomiky na světě“ nebo „Myslím, že lidé budou přicházet do Ameriky, protože budou žít v nejskvělejší zemi na světě“ jsou jedny z dalších prohlášení, které si lze na stránkách přečíst.

Trumpův světonázor 2.0 líčí „pevnost Ameriku“ a pesimistický obraz Evropy

Zlaté karty mají nahradit současný vízový program EB-5, který americký kongres schválil v roce 1990 a který je určený investorům či bohatým lidem, píše agentura AP. Tito lidé získávají takzvanou zelenou kartu, pomocí níž mohou trvale přesídlit do USA. „Je to vlastně zelená karta, jen o dost lepší. Mnohem mocnější a silnější,“ řekl Trump ve středu novinářům v Bílém domě. „Tato cesta je obtížná. Musejí to být opravdu skvělí lidé,“ dovysvětlil.

O zlatou kartu si podle amerického ministra obchodu Howard Lutnick požádalo v předregistraci zhruba 10 000 lidí a ministr očekává další zájemce. „Myslím, že časem, víte, prodáme tisíce těchto karet a vyděláme miliardy a miliardy dolarů,“ řekl Reuters.

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Podle Lutnicka vydělávají současní držitelé zelených karet méně peněz než průměrný Američan a častěji tak oni nebo jejich příbuzní pobírají sociální dávku a Trump to podle něho chce změnit. „Takže, stejná víza, ale nyní s těmi nejlepšími lidmi,“ řekl AP a upřesnil, že firmy budou moct koupit více karet, ale každý zaměstnanec bude moct vlastnit pouze jednu.

Podobné vízové programy, které mají přilákat investory, nejsou ve světě ničím neobvyklým, píše AP. Víza pro bohaté nabízejí také Británie, Španělsko, Řecko, Malta, Austrálie, Kanada nebo Itálie. Americké firmy pak podle Trumpa „budou velmi šťastné“. Mezi uchazeči by totiž mohli být čínští, indičtí a francouzští absolventi amerických škol, myslí si podle AP prezident Spojených států.

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Baťa a Botas spojily síly. Kolekce Baťasky odkazuje na obuvnické kořeny Zlína

Baťa a Botas vytvořily společnou kolekci bot. (11. prosince 2025)

Dvě tradiční zlínské značky, Baťa a Botas, představily společnou kolekci, která propojuje ikonické prvky obou výrobců a vrací se k základům českého obuvnictví. Novinka nese název Baťasky. „Změna...

11. prosince 2025  8:43

RECENZE: Hagen, předchůdce Hry o trůny, ji dohání. Bere to přes Kolín a Kutnou Horu

50 %
Ze seriálu Hagen: V údolí Nibelungů

Projekt Hagen - V údolí Nibelungů, který šel v Německu do kin a v Česku bude mít televizní premiéru v seriálové verzi na platformě Canal+, vznikl na motivy středověké hrdinské legendy Píseň o...

11. prosince 2025  8:35

