Američané ovládnou vedení TikToku v USA, bezpečnost zajistí Oracle, uvedl Bílý dům

Američtí investoři obsadí šest ze sedmi míst v představenstvu společnosti TikTok U.S., která převezme americké aktivity videoplatformy TikTok dosud provozované čínskou společností ByteDance. V rozhovoru se stanicí Fox News to uvedla tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Garantem zabezpečení aplikace podle ní bude technologická společnost Oracle.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

TikTok už v roce 2022 kvůli obavám o bezpečnost a rostoucímu politickému tlaku v USA přesunul data amerických uživatelů do cloudu společnosti Oracle. Média již v minulých dnech spekulovala, že pokračování tohoto uspořádání je součástí dosud nezveřejněné dohody.

Algoritmus sítě bude podle Levittové pod kontrolou USA a Čína nebude mít přístup k datům amerických uživatelů. Dodala, že konečná dohoda bude podepsána v nadcházejících dnech.

Čína musí prodat TikTok, jinak aplikace v USA zanikne, trvá na svém Trump

Američtí členové správní rady budou mít bezpečnostní prověrku a poslední člen představenstva, kterého vybere dosavadní vlastník ByteDance, bude podle vysokého úředníka Bílého domu vyloučen z bezpečnostního výboru.

„Potřebujeme, aby byla dohoda podepsána“

„Takže všechny tyto detaily již byly dohodnuty, teď už jen potřebujeme, aby byla tato dohoda podepsána, a to se stane, jak předpokládám, v nejbližších dnech,“ řekl Leavittová. Trump a čínský prezident Si Ťin-pching o dokončení dohody jednali při pátečním telefonátu.

Agentura Bloomberg s odvoláním na vysokého představitele Bílého domu uvedla, že mezi nové investory budou patřit společnosti Oracle, Andreessen Horowitz a soukromá kapitálová společnost Silver Lake Management.

Média již dříve uvedla, že podíl ByteDance zřejmě bude 19,9 procenta, což vyhovuje zákonným požadavků, podle nich musí být podíl čínské společnosti v takovém podniku nižší než 20 procent. Televize CNBC již dříve uvedla, že na transakci se budou podílet i dosavadní američtí investoři TikToku.

„Mladí budou šťastní.“ USA a Čína se dohodly na pokračování TikToku, naznačil Trump

Trump po pátečním rozhovoru se Si naznačil, že Čína souhlasí s převzetím aktivit čínské sociální sítě v USA konsorciem amerických vlastníků. Oba státníci se podle něj osobně sejdou na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji.

Čínská vláda by mohla mít přístup k datům

Dosažení rámcové dohody s Pekingem v pondělí oznámil americký ministr obchodu Scott Bessent, což následně potvrdil hlavní čínský vyjednávač Li Čcheng-kang. Páteční telefonické jednání mělo sloužit k dojednání podrobností a dokončení dohody.

Americký prezident krátce po nástupu do úřadu na 75 dní pozastavil uplatňování zákona o zákazu TikToku na území USA v případě, že čínský vlastník většinový podíl neprodá zájemci schválenému vládou. Následovaly ještě další tři odklady, poslední z nich tento týden. Lhůta tak má uplynout až 16. prosince.

Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že TikTok představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Podle agentury Reuters jde konkrétně o obavy, že čínská vláda by mohla mít přístup k datům amerických uživatelů a následně by mohla prostřednictvím aplikace provádět v zemi vlivové operace.

