Bílí policisté střílejí v USA černochy? Jen mýtus

Amber Guygerová při návratu domů omylem vlezla do bytu o patro výš, než byl její, zastřelila tam majitele, protože ho považovala za lupiče, a teď za to dostala deset let. Jasný případ, ale protože se to odehrálo v Americe, stal se z toho boj proti rasismu a za občanská práva. Obětí byl mladý černoch, pachatelkou bílá policistka, případ si o to tedy přímo říkal.