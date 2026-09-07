Jejího otce zastřelil její bývalý partner. Poté žena zjistila, že je to sériový vrah

Carterová se s mužem jménem Jeremy Harris potkala v roce 2013. Z počátku pro ni byl vtipným a okouzlujícím společníkem. Po dvou letech randění se jim v roce 2015 narodilo jejich první dítě, ke kterému v průběhu šestiletého vztahu přibyly další tři.
Harris však postupně začal být agresivní, potýkal se s psychickými problémy a závislostmi. Žena proto vztah v roce 2018 ukončila a s dětmi se nastěhovala ke svému otci. Koncem října roku 2020 jí Harris začal pravidelně zavolat a dožadovat se její aktuální adresy. Tu mu však žena odmítla sdělit.
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Poslední den, který Amber se svým otcem Blairem strávila, začal jako každý jiný. Když se vrátila z noční směny, rozloučila se s otcem a odvezla děti do školy. „Během našeho posledního rozhovoru táta všem popřál, aby se jim líbil den. Když jsme s dětmi vyšly z domu, rozloučili jsme se a řekli si, že se máme rádi,“ vzpomenula Amber.
Den pro ni probíhal jako obvykle, než se v 11 hodin dopoledne vrátila domů. Netušila, že ji čeká jeden z nejhorších okamžiků jejího života. Na příjezdové cestě stál zaparkovaný otcův vůz, telefon jí však nezvedal. Kolem domu už v tu dobu probíhalo policejní vyšetřování.
„To, že mi nezvedal telefon, byla první indicie, že se mu možná něco stalo. Ještě jsem si to ale nechtěla připustit,“ uvedla k osudnému dni Carterová. Její obavy se následně proměnily v noční můru.
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Když policisté našli uvnitř domu pouze bezvládné tělo jejího otce, začali pátrat po tom, kdo mohl mít důvod nebohému muži ublížit. V tu chvíli si mladá žena vzpomněla na svého bývalého partnera Jeremyho Harrise. A nebyla to zrovna vzpomínka na ex, se kterým by bylo radno po rozchodu zůstat přáteli.
Následující den, když se Amber vzpamatovávala ze své ztráty a dočasně žila s dětmi v hotelu, jí zavolala policie s informací, že již má podezřelého Harrise ve vazbě. Během několika následujících dní se dozvěděla však ještě další šokující zprávu – otec jejích čtyř dětí byl spojován s dalšími třemi smrtícími střelbami v okolí.
Podle vyšetřování Harris koncem října 2020 zastřelil 19letého studenta Jadena Urreu, o dva týdny později zastřelil 36letého Adama Gautreaua a ten stejný den také 57letého Kennetha Jerome Hamiltona. Ke spáchání všech čtyř vražd se přiznal až v roce 2023, kdy mu byl uložen doživotní trest odnětí svobody bez možnosti podmínečného propuštění.
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Carterová dodnes neví, jak se Harrisovi podařilo ji vypátrat. Dnes už s ním rozhodně nechce mít vůbec nic společného. „Jsem ráda, že je na místě, kde nemůžu ublížit nevinným lidem – ani přijít za mnou a mými dětmi,“ uvedla zdrcená žena.
„Nikdy jsem si nedokázala představit, že by Jeremy udělal něco tak extrémního. Byla jsem zděšená a zároveň zdrcená, že člověk, kterého jsem tolik milovala, mohl udělat něco tak strašného. Je těžké pro mě důvěřovat lidem. Rozhodně si více uvědomuji, koho si do života a kolem sebe pouštím. Táta a jeho smysl pro humor mi chybí. Byl podporující a vtipný. Nikdy se nebral příliš vážně,“ dodala.