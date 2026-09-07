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Jejího otce zastřelil její bývalý partner. Poté žena zjistila, že je to sériový vrah

Autor: ,
  21:24
Amber Carterová se svým otcem, kterého připravil o život sériový vrah Jeremy...

Amber Carterová se svým otcem, kterého připravil o život sériový vrah Jeremy Harris. | foto: Profimedia.cz

Sériový vrah Jeremy Harris.
Amber Carterová se sériovým vrahem Jeremy Harrisem.
Amber Carterová se svým otcem, kterého připravil o život sériový vrah Jeremy...
Amber Carterová, jejíž otce připravil o život sériový vrah Jeremy Harris.
5 fotografií
Ženě z amerického Dallasu zastřelil v listopadu 2020 otce její bývalý partner a otec jejích čtyř dětí Jeremy Harris. Po tragické události, která rodinou otřásla, vyšlo během dalšího vyšetřování na povrch, že její ex je sériovým vrahem. Na svědomí měl totiž ještě tři další oběti.

Carterová se s mužem jménem Jeremy Harris potkala v roce 2013. Z počátku pro ni byl vtipným a okouzlujícím společníkem. Po dvou letech randění se jim v roce 2015 narodilo jejich první dítě, ke kterému v průběhu šestiletého vztahu přibyly další tři.

Harris však postupně začal být agresivní, potýkal se s psychickými problémy a závislostmi. Žena proto vztah v roce 2018 ukončila a s dětmi se nastěhovala ke svému otci. Koncem října roku 2020 jí Harris začal pravidelně zavolat a dožadovat se její aktuální adresy. Tu mu však žena odmítla sdělit.

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Poslední den, který Amber se svým otcem Blairem strávila, začal jako každý jiný. Když se vrátila z noční směny, rozloučila se s otcem a odvezla děti do školy. „Během našeho posledního rozhovoru táta všem popřál, aby se jim líbil den. Když jsme s dětmi vyšly z domu, rozloučili jsme se a řekli si, že se máme rádi,“ vzpomenula Amber.

Den pro ni probíhal jako obvykle, než se v 11 hodin dopoledne vrátila domů. Netušila, že ji čeká jeden z nejhorších okamžiků jejího života. Na příjezdové cestě stál zaparkovaný otcův vůz, telefon jí však nezvedal. Kolem domu už v tu dobu probíhalo policejní vyšetřování.

„To, že mi nezvedal telefon, byla první indicie, že se mu možná něco stalo. Ještě jsem si to ale nechtěla připustit,“ uvedla k osudnému dni Carterová. Její obavy se následně proměnily v noční můru.

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Když policisté našli uvnitř domu pouze bezvládné tělo jejího otce, začali pátrat po tom, kdo mohl mít důvod nebohému muži ublížit. V tu chvíli si mladá žena vzpomněla na svého bývalého partnera Jeremyho Harrise. A nebyla to zrovna vzpomínka na ex, se kterým by bylo radno po rozchodu zůstat přáteli.

Následující den, když se Amber vzpamatovávala ze své ztráty a dočasně žila s dětmi v hotelu, jí zavolala policie s informací, že již má podezřelého Harrise ve vazbě. Během několika následujících dní se dozvěděla však ještě další šokující zprávu – otec jejích čtyř dětí byl spojován s dalšími třemi smrtícími střelbami v okolí.

Podle vyšetřování Harris koncem října 2020 zastřelil 19letého studenta Jadena Urreu, o dva týdny později zastřelil 36letého Adama Gautreaua a ten stejný den také 57letého Kennetha Jerome Hamiltona. Ke spáchání všech čtyř vražd se přiznal až v roce 2023, kdy mu byl uložen doživotní trest odnětí svobody bez možnosti podmínečného propuštění.

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Carterová dodnes neví, jak se Harrisovi podařilo ji vypátrat. Dnes už s ním rozhodně nechce mít vůbec nic společného. „Jsem ráda, že je na místě, kde nemůžu ublížit nevinným lidem – ani přijít za mnou a mými dětmi,“ uvedla zdrcená žena.

„Nikdy jsem si nedokázala představit, že by Jeremy udělal něco tak extrémního. Byla jsem zděšená a zároveň zdrcená, že člověk, kterého jsem tolik milovala, mohl udělat něco tak strašného. Je těžké pro mě důvěřovat lidem. Rozhodně si více uvědomuji, koho si do života a kolem sebe pouštím. Táta a jeho smysl pro humor mi chybí. Byl podporující a vtipný. Nikdy se nebral příliš vážně,“ dodala.

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