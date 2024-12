„Jsme s vámi.“ Paraguay znovu přestěhovala svou ambasádu do Jeruzaléma

„Byli jsme s Vámi, jsem s Vámi dnes a zůstaneme po boku izraelských obyvatel navždy,“ prohlásil ve čtvrtek Peňa na slavnostním otevření nové paraguayské ambasády, které se zúčastnil i izraelský premiér Benjamin Netanjahu a izraelský ministr zahraničí Gideon Saar.

„Uznáváte tady pravdu - Jeruzalém je hlavní město Izraele a tím zůstane napořád. Bude to nedělitelné hlavní město Izraele. To se nikdy nezmění,“ řekl Netanjahu.

Velvyslanectví jihoamerické země se po desetiletí nacházelo v pobřežním izraelském městě Tel Aviv, ale v roce 2018 bývalý prezident Horacio Cartes nařídil jeho přesun do Jeruzaléma. O několik měsíců později byl velvyslanectví po náhlém obratu, který oznámil Cartesův nástupce Mario Abdo, přesunuto zpět do Tel Avivu.

Cartes, Netanjahuův spojenec, je rovněž blízkým Peňovým důvěrníkem, přičemž oba muži pocházejí z paraguayské konzervativní strany Colorado. Peña nastoupil do úřadu v loňském roce a krátce poté oznámil přesun velvyslanectví zpět do Jeruzaléma.

Právě Jeruzalém, kde se nacházejí posvátná místa židů, křesťanů a muslimů, je dlouhodobě nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Izrael, který obsadil východní část města za války v roce 1967, považuje celý Jeruzalém za svou nedělitelnou metropoli, zatímco většina zemí považuje východní Jeruzalém za okupované území.

Palestinci chtějí z východní části učinit hlavní město svého budoucího státu, o který usilují. Většina zahraničních velvyslanectví proto sídlí v Tel Avivu, aby nepředjímala výsledek jednání mezi Palestinci a Izraelci.

Spor o status Jeruzaléma a přítomnost zahraničních ambasád znovu oživil v roce 2017 tehdejší a znovuzvolený americký prezident Donald Trump, který porušil desítky let trvající mezinárodní konsensus a uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele.

Současný ministr zahraničí Jan Lipavský letos v dubnu řekl, že přesun české ambasády do Jeruzaléma nyní není na pořadu dne. Premiér Petr Fiala se opakovaně vyslovil ve prospěch přemístění velvyslanectví do Jeruzaléma. Česko by se tak připojilo k hrstce zemí v čele se Spojenými státy, které do svatého města svou ambasádu už přesunuly. Mezi tyto země patří Guatemala, Kosovo, Honduras a Papua Nová Guinea.