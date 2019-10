Amazonii zbývají dva roky prosperity, blíží se k nezvratnému zlomu

15:29 , aktualizováno 15:29

Narůstající odlesňování spojené s ničivou politikou brazilského prezidenta Jaira Bolsonara by mohlo do dvou let dovést amazonský deštný prales do nevratného bodu zlomu. Po něm by prales přestal produkovat dostatek deště a začal degradovat. Podle odborníků by to zásadně zhoršilo globální oteplování a ovlivnilo počasí v Jižní Americe.