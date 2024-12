Expanze gangů v Amazonii. Odnáší to domorodci, ve městech stoupá počet vražd

V sobotu je to přesně rok od tragédie, při které střelec na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zabil 14 lidí a dalších 25 zranil. V Praze i dalších městech se uskuteční řada pietních aktů,...

Fico se v pondělí údajně chystá do Ruska, má jednat s Putinem o dodávkách plynu

Slovenský premiér Robert Fico se v pondělí chystá do Ruska jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách plynu do Evropy, řekl v pátek srbský prezident Aleksandar Vučić. V sobotu to...