Deštné lesy v Amazonii přestávají likvidovat znečištění, varují experti

, aktualizováno

Schopnost tropických lesů odebírat ze vzduchu oxid uhličitý se snižuje, a to podle nového výzkumu povede k urychlení klimatické krize. Amazonie by se mohla v příštím desetiletí proměnit na zdroj uhlíku v atmosféře, místo pohlcovače tohoto plynu. To vše v důsledku bezohledného chování dřevařů a zemědělců a dopadů klimatické krize.