Za tahák půjde alžírský politik za mříže. Země školní podvody tvrdě trestá

Alžírský soud poslal na tři roky do vězení poslance parlamentu za pokus podstrčit dceři tahák, který jí měl pomoci při maturitní zkoušce. Rozsudek vynesl soud ve městě El-Oued ležícím 630 kilometrů jihovýchodně od Alžíru. Loni bylo za podvody při maturitách odsouzeno třicet lidí, kteří dostali tresty od šesti měsíců do tří let.