U Hankse to bylo kvůli převratu, který mezitím, co letěl, začal v jeho zemi. V jejich případě za to mohl koronavirus, ale jen nepřímo.



Ten hlavní důvod zněl, že doma je kvůli epidemii nechtěli. A tak davy Alžířanů tábořily na letišti řadu dnů. Byly tam rodiny s malými dětmi a spousta lidí, kteří se narychlo vraceli domů po operacích v tureckých nemocnicích. Měli smůlu, stihli se dostat jen do tranzitu.